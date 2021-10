CH-Eröffnung: SMI startet schwächer in letzten Oktober-Handelstag

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse zum Wochenschluss mehrheitlich abwärts. Händler verweisen vor allem auf die nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Apple und Amazon als Belastungsfaktoren. Beide Konzern haben die Markterwartungen verfehlt und dafür steigende Lohnkosten, steigende Inputkosten, Unterbrechungen in der Lieferkette und Störungen in der Halbleiterindustrie als Gründe genannt. Zugleich warnten sie, dass sich die Lage im sonst lukrativen Weihnachtsgeschäft womöglich noch verschärfen könnte.

«Mit diesen Nachrichten hat die bislang überzeugende Berichtssaison gestern Abend einen kräftigen Dämpfer erhalten», kommentiert ein Händler. Auf Konjunkturseite stehen im Tagesverlauf eine Vielzahl an Daten auf der Agenda, die den Markt ebenfalls beeinflussen könnten. In puncto Zentralbanken richte sich das Augenmerk der Investoren nach der EZB-Sitzung am Vortag nun auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Laut Händlern befürchten Anleger, «dass man in Frankfurt lediglich auf die US-Notenbank am kommenden Mittwoch wartet und dann im Dezember den Strategieschwenk vollziehen wird.»

Der SMI fällt gegen 09.15 Uhr um 0,61 Prozent auf 12’079,16 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht eine nahezu unveränderte Bilanz ab, nachdem der Leitindex die drei Handelswochen zuvor jeweils mit Gewinnen beendet hatte.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, verliert 0,43 Prozent auf 1965,90 und der breite SPI 0,51 Prozent auf 15’587,77 Punkte.

Gegen den Trend gewinnen nach Zahlen Swiss Re (+3,2%) und Holcim (+2,1%). Beide Konzerne können mit den vorgelegten Zahlen überzeugen. Während die Swiss Re beim Gewinn selbst die grössten Optimisten blass aussehen lässt, habe sich Holcim in einem schwierigen Umfeld tapfer geschlagen, heisst es am Markt.

Am entgegengesetzten Ende der Kurstafel fallen mit Alcon, Sonova, Lonza, Straumann und den beiden Pharmaschwergewichten Novartis und Roche vor allem Vertreter der Gesundheitsbranche zurück. Sie verbilligen sich um bis zu 1,5 Prozent. (awp/mc/pg)

