CH-Eröffnung: SMI startet über 10’000er Marke auf Rekordstand

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit einem neuen Rekordstand in den Handel gestartet. Erst vor zwei Tagen hatte der Leitindex SMI erstmals die 10’000-Punkte-Marke überschritten. Die Kursgewinne verdankt er der US-Notenbank Fed, die am Vorabend die Tür für Zinssenkungen geöffnet hatte.

Zwar hat die US-Notenbank den Leitzins zunächst auf dem aktuellen Niveau belassen. Aber fast die Hälfte der Fed-Spitzenbanker ist mittlerweile der Meinung, dass bald ein niedrigerer Leitzins angebracht sein könnte. Der Markt geht laut Händlern mittlerweile von einer Zinssenkung im Juli aus. Gleichzeitig gibt es aber auch vorsichtige Stimmen. Denn immerhin seien Wachstumssorgen der Grund, warum das Fed vorsichtiger werde, heisst es in einem Kommentar. Während niedrigere Zinsen für Aktieninvestitionen sprechen, setzen Konjunktursorgen den Geschäften der Firmen zu. Gleichzeitig stütze die Hoffnung, dass es beim G20-Gipfel Ende kommender Woche zu einer Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit kommen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,63 Prozent hinzu auf 10’024,65 Punkte. Kurz zuvor war er bis auf 10’034 Zähler gestiegen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,67 Prozent auf 1’534,30 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,68 Prozent auf 12’105,54 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien notieren alle höher.

Sowohl Technologiewerte als auch die beiden Uhrenhersteller werden in dem aktuellen Umfeld besonders stark nachgefragt. AMS (+4,0%) führen nach einem starken Vortag die Gewinnerliste an. Hier mache sich die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit bemerkbar. Auch Logitech (+1,4%) und Temenos (+1,1%) sind unter den grösseren Gewinnern.

Bei den beiden Uhrenherstellern Swatch (+2,8%) und Richemont (+1,7%) wirken ebenfalls die Hoffnungen auf eine Einigung. Zudem ist das Exportvolumen von Schweizer Uhren im Mai gegenüber dem Vorjahr zweistellig gewachsen.

Am entgegengesetzten Ende der Kurstafel versammeln sich mit Swiss Life, Swiss Re, CS und UBS Vertreter aus der Finanzbranche. Mit Kursgewinnen zwischen 0,1 und 0,2 Prozent fallen die Aufschläge unterdurchschnittlich aus. Sie leiden unter dem Rückgang der US-Renditen, die im Zuge der Fed-Aussagen weiter gesunken sind. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange