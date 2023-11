CH-Eröffnung: SMI startet wenig verändert vor wichtigen US-Daten

Zürich – Die Kurse an der Schweizer Börse bewegen sich am Dienstag zunächst kaum. Bevor am Nachmittag die neuesten Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden, dürfte der Markt in einer engen Spanne verharren, sind sich Börsianer einig. Die Daten dürften die weitere Richtung an den Aktien- und Anleihemärkten bestimmen. Da die Berichtssaison nun auch mehr oder weniger vorbei ist, gewinnen Konjunkturdaten ein stärkeres Gewicht.

«Für den heutigen Tag dürfte ein US-Inflationswert, der den Erwartungen entspricht oder idealerweise schwächer als erwartet ausfällt, die Tauben des Fed weiter unterstützen», kommentiert eine Händlerin. Sie dürften die Hoffnung nähren, dass die Währungshüter mit der Erhöhung der Zinssätze fertig sind. Zudem dürfte ein tieferer Wert die Erwartungen für eine Zinssenkung im nächsten Jahr erhöhen. Derweil dürfte eine höhere Inflation die Fed-Falken wieder auf den Markt bringen und die Wetten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöhen. Allerdings sei die Frage, ab wann das Fed im kommenden Jahr Zinsen senken könnte, derzeit das spannendere Thema für die Investoren.

Der Leitindex SMI tritt gegen 09.10 Uhr mit +0,03 Prozent auf der Stelle bei 10’593,11 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt moderate 0,08 Prozent auf 1668,59 Punkte und der breite SPI 0,06 Prozent auf 13’907,92 Punkte. Von den 30 Blue Chips halten sich Gewinner (16) und Verlierer (14) in etwa die Waage.

Das grösste Plus verzeichnen in einem an sich nachrichtenarmen Geschäft die Papiere der ehemaligen Novartis-Sparte Sandoz (+2,6%). Richemont, Lind&Sprüngli sowie Sika folgen mit etwas Abstand mit Kursgewinnen von bis zu 1,0 Prozent.

UBS wiederum fallen um 1,3 Prozent. Am morgigen Mittwoch geht es für die Grossbank in Frankreich um viel Geld. Dort kämpft die UBS immer noch gegen den Schuldspruch wegen Beihilfe zur rechtswidrigen Kundenanwerbung und Geldwäscherei. Der oberste Gerichtshof des Landes entscheidet morgen. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

