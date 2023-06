CH-Eröffnung: SMI tendiert vor SNB-Zinsentscheidung schwächer

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft nach und setzt damit den Abwärtstrend der Vortage fort. Grund dafür sind laut Händlern wieder angefachte Zinssorgen in den USA. Am Vortag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell vor einem Regierungsausschuss gesagt, es werde «lange dauern», die Inflation auf das gewünschte Ziel von 2 Prozent zu senken. Dies deute auf steigende Zinsen wohl bis Ende Jahr hin, heisst es am Markt.

Vor der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 09.30 Uhr halten sich die Marktteilnehmer aber zurück. Es wird eine weitere Zinserhöhung um 25 bzw. 50 Basispunkte erwartet. Derzeit steht der Leitzins bei 1,50 Prozent. Auch SNB-Chef Thomas Jordan hatte zuletzt mehrfach auf die zu hohe Inflation hingewiesen. Auch in Grossbritannien und Norwegen dürfte aus den gleichen Gründen die Zinsschraube weiter angezogen werden. Derweil leiden die Aktienbörsen immer stärker unter einen wachsenden Zahl von Gewinnwarnungen und einer sich zunehmend verlangsamenden globalen Konjunktur.

Der SMI notiert gegen 9.10 Uhr um 0,67 Prozent tiefer bei 11’098,94 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,71 Prozent auf 1726,45 und der breite SPI um 0,68 Prozent auf 14’606,26 Zähler. Von den 30 SLI-Werten geben 28 nach und zwei legen zu.

Die Aktien von Logitech steigen gegen den allgemein schwachen Trend um 1,6 Prozent. Der Hersteller von Computerzubehörgeräten hat am Vorabend ein neues Aktienrückkaufprogram über 1 Milliarde US-Dollar angekündigt. Richemont (+0,2%) halten sich gut, nachdem JPMorgan die Empfehlung «Overweight» bestätigt hat.

Dagegen stehen mit AMS Osram und VAT (je -1,8%) zwei Technologietitel stark unter Druck. Auch die Aktien von UBS (-1,8%) und Straumann (-1,4%) stehen bei den Bluechips weit unten auf der Kurstafel. Auf der anderen Seite halten sich Givaudan, Geberit, Swisscom und Swiss Re mit Abschlägen von bis zu 0,2 Prozent vergleichsweise gut.

Am breiten Markt sacken die Aktien von Idorsia um 5,4 Prozent auf 7,30 Franken ab. Morgan Stanley hat die Abdeckung der Aktien der Biotechfirma mit dem Rating «Underweight» und einem Kursziel von 7,00 Franken wieder aufgenommen. (awp/mc/ps)

