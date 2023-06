CH-Eröffnung: SMI vor US-Zinsentschied mit moderaten Gewinnen

Zürich – An der Schweizer Börse überwiegen zur Wochenmitte die Kursgewinner knapp. Vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed am Abend und der EZB am morgigen Donnerstag hielten sich Investoren zunächst aber etwas zurück, heisst es am Markt. Während die US-Inflationsdaten vom Vortag etwas besser als erwartet ausgefallen waren, sei die Kerninflation weiterhin hoch und notiere deutlich über dem Ziel des Fed. Auch der US-Arbeitsmarkt bleibe stark. Er gehe nicht davon aus, dass die Teuerungsrate ausreiche, um ein Ende des Zinserhöhungszyklus zu signalisieren, so ein Stratege.

Er gehe vielmehr davon aus, dass die Entscheidungsträger eine Pause einlegen und gleichzeitig signalisieren werde, dass eine weitere Straffung wahrscheinlich ist, so der Experte weiter. Diese Meinung teilen auch andere Marktexperten. Das habe sich auch am Zinsmarkt gezeigt, wo die Renditen der 2-jährigen Treasuries auf den höchsten Stand seit der Bankenkrise im März stiegen. Das FedWatch-Tool der CME Group deutet derzeit auf eine Wahrscheinlichkeit von über 60 Prozent hin, dass die US-Zentralbank im Juli weitere Zinserhöhungen vornehmen wird.

Der SMI gewinnt gegen 9.20 Uhr 0,13 Prozent auf 11’341,71 Punkte hinzu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit +0,02 Prozent auf der Stelle bei 1777,18 und der breite SPI um 0,13 Prozent auf 14’968,00 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 16 zu und 13 fallen zurück. Sika sind unverändert

Mit einem Minus von 6,9 Prozent quittieren Investoren den überraschenden Abgang vom Logitech-Chef Bracken Darrell, der per sofort von seinem Amt zurücktritt. Ad interim übernimmt den Posten Verwaltungsratsmitglied Guy Gecht. Mit Bracken Darrell gehe das «Gesicht» von Logitech, meinen Analysten.

Sonova (-2,8% oder -6,80 Fr.) werden an diesem Tag zwar ex Dividende (4,60 Fr./Aktie), aber auch wenn man den Effekt ausklammert, würden sie tiefer stehen. Analysten verweisen durchweg auf die jüngsten Marktdaten zum Veteranen-Markt in den USA. Offenbar hat Sonova zuletzt klar Marktanteile verloren.

Kursgewinne bei den beiden Schwergewichten Nestlé (+0,9%) und Novartis (+0,5%) stützen unterdessen den SMI.

In den hinteren Reihen brechen Evolva um 21 Prozent ein, nachdem Finanzierungsprobleme publik wurden. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

