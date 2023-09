CH-Eröffnung: SMI weiter auf dem Rückzug

Zürich – Der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt hält zur Wochenmitte im frühen Geschäft an. Konjunktursorgen in Europa und China, steigende Ölpreise und anziehende Bondrenditen sorgten für negative Vorgaben und eine trübe Stimmung, heisst es am Markt. Ein Hoffnungsfunke besteht laut Händlern darin, dass der US-Wirtschaft laut Goldman Sachs eine Rezession in naher Zukunft erspart bleiben sollte. Die nachlassende Inflation und der weiter widerstandsfähige Arbeitsmarkt deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht weiter anheben müsse.

Die Hoffnung auf eine Zinspause in den USA wurde von Fed-Direktor Christopher Waller noch verstärkt. Angesichts der jüngsten Entwicklungen könne die Notenbank geldpolitisch vorsichtig vorgehen, erklärte er. Es gebe keine Notwendigkeit, kurzfristig etwas zu unternehmen. Waller gilt als Befürworter einer straffen Geldpolitik. Konkretere Hinweise über die weitere Geldpolitik werden von den heute Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten und dem am Abend erwarteten Konjunkturbericht der US-Notenbank erhofft.

Der SMI notiert um 09.17 Uhr um 0,66 Prozent tiefer bei 10’886,26 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,57 Prozent auf 1723,97 und der breite SPI um 0,52 Prozent auf 14’384,74 Zähler. Im SLI stehen sich 26 Verlierer und vier Gewinner gegenüber.

Zu den Gewinnern zählt neben Swisscom (+0,6%) auch Swiss Life (+0,4%). Der Lebensversicherer hat im ersten Halbjahr 2023 im gebührengenerierenden Geschäft etwas mehr Geld eingenommen und die Analystenerwartungen übertroffen. Es gelang, den Reingewinn auf der Basis neuer Bilanzierungsregeln zu steigern. Der Konzern lanciert zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen Franken.

Den stärksten Abschlag gibt es derweil bei UBS (-1,6%). Händler sprechen von der Konsolidierung der jüngsten Hausse. Zu den Verlierern zählen auch Novartis (-1,4%). Marie-France Tschudin verlässt per Mitte September die Geschäftsleitung und das Unternehmen. Derweil steigt Patrick Horber als neuer President International auf.

Schwächer sind auch Roche (-0,7%) – trotz positiver Nachrichten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für Crovalimab akzeptiert. Zudem wurden die Zulassungsanträge auch in der EU, China und Japan angenommen.

Auf den hinteren Rängen fallen Idorsia um 7,2 Prozent. Das Biotech-Unternehmen Idorsia hat die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für den Bluthochdruck-Senker Aprocitentan für 306 Millionen Franken von Janssen zurückgekauft.

Barry Callebaut (+0,7%) hat mit BC Next Level ein umfangreiches Investitions- und Kostensenkungsprogramm angekündigt. (awp/mc/pg)

