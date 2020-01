CH-Eröffnung: SMI zeigt sich zum Wochenschluss versöhnlich

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt folgt zum Wochenschluss den Vorlagen aus Übersee und startet freundlich in den Handel. Damit stehen die Zeichen aktuell auf einen versöhnlichen Wochenausklang, nachdem die Woche bislang im Zick-Zack-Kurs verlaufen ist. In den USA hatte die Wall Street am Donnerstag ins Plus gedreht und auch in Asien schütteln Investoren zunächst die anhaltenden Ängste um das Coronavirus ab. Hier wurden verschiedene Daten zudem positiv aufgenommen.

Das Coronavirus aus China bleibt aber auch weiterhin das beherrschende Thema. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Donnerstag eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen. Damit sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen. Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus hat mittlerweile die weltweiten Fälle bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren übertroffen. Darüber hinaus dürfte der Brexit nochmals ein Thema sein. Um Mitternacht wird Grossbritannien aus der EU austreten und damit die jahrelange Hängepartie beenden.

Der Leitindex SMI steigt gegen 09.15 Uhr um 0,55 Prozent auf 10’808,00 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, gewinnt 0,63 Prozent auf 1’657,24 Zähler und der umfassende SPI 0,45 Prozent auf 13’071,27 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln fallen nur AMS (-0,4%) zurück.

Die Gewinnerliste wird von Vertretern der unterschiedlichsten Branchen wie Technologie, Finanzen und Chemie angeführt. Neben Temenos (+1,5%) sind CS (+1,3%), Partners Group (+1,2%) und Sika (+1,0%) verstärkt gefragt. Beim Vermögensverwalter Partners Group stützt eine Kaufempfehlung vom Broker Jefferies.

Dass nicht alle Technologiewerte gefragt sind, zeigen die Verluste von AMS (-0,4%), die am Ende der Kurstafel stehen.

Noch deutlicher fallen aber die Ausschläge im breiten Markt aus. Die Papiere von Orascom fallen um 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen den überraschenden Tod des Chefs Khaled Bichara vermeldet hat. (awp/mc/ps)

