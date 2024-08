CH-Eröffnung: SMI zieht an – US-CPI im Fokus

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstag im frühen Handel etwas fester. Im Fokus der Anleger stehen zahlreiche Unternehmensergebnisse und Konjunkturzahlen. Dies sorge für eine gewisse Zurückhaltung der Anleger, heisst es am Markt. Um 11.00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland und um 14.30 Uhr die US-Produzentenpreise veröffentlicht. Noch bedeutender sind die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten, denn diese sind für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank sehr wichtig.

Abgesehen davon haben die Anleger am heutigen Tag eine Reihe von Ergebnissen von Unternehmen aus dem Nicht-Blue-Chip-Bereich abzuarbeiten. Am Mittwoch legen mit Straumann und UBS zudem auch zwei Blue-Chip-Firmen ihre Ergebnisse vor. Zudem hänge die Geopolitik als Damoklesschwert über den Märkten, heisst es weiter. Niemand wisse ausserdem, ob der Iran Israel angreifen werde und welche Folgen eine solche Eskalation für den Ölpreis und die Weltwirtschaft haben würde, meint ein Ökonom.

Der Leitindex SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 11’914,44 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, gewinnt 0,32 Prozent hinzu auf 1925,32 und der breiter gefasste SPI 0,28 Prozent auf 15’841,89 Zähler. 23 SLI-Werte legen zu und sieben geben nach.

Bei den Blue Chips führen die Banken UBS (+1,1%) und Julius Bär (+0,9%) sowie der Automationskonzern ABB (+0,9%) die Gewinner an. Bei UBS dürften die Investoren auf ein gutes Ergebnis wetten, heisst es. Sika (+0,7%) setzt derweil die Politik des steten Ausbaus fort und hat die Mörtelproduktion in dem wichtigen Markt Indonesien mehr als verdoppelt.

Auf der anderen Seite geben Straumann (-0,9%) und Lindt & Sprüngli (-0,5%) nach.

Gesucht sind Galderma (+2,1%). Der Konzern hat in den USA die Zulassung für den Hoffnungsträger Nemolizumab erhalten. Zudem werden die Aktien des Dermatologiekonzerns per 1. September in den MSCI Global Standard Index aufgenommen. Und die RBC hat die Abdeckung der Galderma-Aktien mit dem Rating «Outperform» aufgenommen und das Kursziel mit 89 Franken festgelegt.

Dagegen brechen die Aktien von Tecan (-17%) regelreicht ein. Der Laborausrüster hat einen Gewinneinbruch erlitten und die Prognose gesenkt. Dagegen notieren Polypeptide (+8,2%), Swissquote (+6,3%) und Basilea (+0,5%) nach Zahlen höher. (awp/mc/ps)

