CH-Eröffnung: SMI zieht etwas an – Fokus auf US-Banken

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Händler hoffen auf eine Gegenbewegung nach der jüngsten Schwäche. Am Vortag hatten US-Daten, die einen robusten Arbeitsmarkt und erneut einen beschleunigten Preisauftrieb in den USA signalisierten, einen Erholungsversuch hierzulande rasch wieder zunichte gemacht. Dagegen konnten sich der Dow Jones erholen und die Nasdaq gar zulegen. Und dies, obwohl die Daten die Hoffnungen auf bald sinkende US-Zinsen weiter schwinden liessen.

Insgesamt zeigten sich die Märkte weiterhin in einer guten Verfassung trotz der Zinssorgen. «Die Zinswende kommt, einfach etwas später», sagt ein Händler. Bis dahin fokussierten sich die Marktteilnehmer auf das Positive: Die starke US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne. Heute dürften daher die Quartalsergebnisse der Grossbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup im Fokus stehen.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,36 Prozent höher mit 11’506,66 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu. Der SLI Index, der die 30 wichtigsten Aktien enthält, legt 0,49 Prozent zu auf 1890,20 und der breite SPI um 0,65 Prozent auf 15’225,36 Zähler. 26 der 30 SLI-Werte verbuchen Kursgewinne und vier Verluste.

Am Ende der Kurstafel des SLI stehen Zurich (-4,1% oder 19,20 Fr.). Die Aktie wird heute allerdings ex-Dividende von 26 Franken je Aktie gehandelt. Ebenfalls ex-Dividende sind Galenica (-2,8% oder 2,00 Fr.) und Schweiter (-2,5% bzw. 12 Fr.). Hier beträgt die Dividende 2,20 bzw. 15 Franken je Aktie.

Ebenfalls tiefere Kurse gibt es für Roche GS (-0,1%). Dagegen sind die anderen Schwergewichte Novartis (+0,8%) und Nestlé (+0,4%) fester.

Vor allem Technologiewerte wie Logitech (+1,9%), VAT (+1,7%) oder AMS Osram (+3,8%) ziehen im Sog der Kursgewinne an der US-Börse Nasdaq klar an. Mit Lonza, Straumann und Sonova legen weitere Wachstumstitel um bis zu 1,2 Prozent zu.

UBS (+1,2%) machen einen Teil der jüngsten Verluste wieder wett. Die zyklischen Sika und Kühne+Nagel rücken um gut ein Prozent vor.

Auf den hinteren Rängen fallen Cosmo (+2,0%) nach einer Produktmeldung sowie Adecco (+2,3%) nach einer Kaufempfehlung von Barclays positiv auf. Auch bei DocMorris (+3,8%) erklärt sich das Plus mit einem Analystenkommentar. Jefferies hat das Kursziel für die Aktie der Versandapotheke auf 110 von 90 Franken erhöht und die Einstufung «Buy» bestätigt. Zudem nimmt Hauck & Aufhäuser die Abdeckung mit der Einstufung «Buy» auf.

Bei den Aktien von Leonteq (+2,7%) sorgt ein Auftrag für steigende Nachfrage. Die Derivateboutique hat die Zusammenarbeit mit Raiffeisen bis 2030 verlängert. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google