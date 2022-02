CH-Eröffnung: SMI zieht kräftig an

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet zur Wochenmitte im frühen Handel klare Kursgewinne. Als Stütze erweisen sich dabei gute Vorgaben aus Übersee. Nach der Korrektur am Aktienmarkt sei derzeit viel Geld an der Seitenlinie in Form von Barbeständen geparkt, das im richtigen Moment schnell seinen Weg zurück in Aktien finden könnte, heisst es im Handel.

Allerdings bleibe die Verunsicherung aufgrund der gestiegenen Anleiherenditen und geopolitischer Unwägbarkeiten weiterhin erhöht. «Daher ist die Gefahr erneuter Rücksetzer noch nicht gebannt», warnt ein Börsianer. Entsprechend dürfte auch die Volatilität vorerst erhöht bleiben. Ein positives Signal wäre nach Ansicht vieler Marktteilnehmer eine schwächer als erwartet ausfallende Entwicklung bei den Konsumentenpreisen in den USA, die am morgigen Donnerstag veröffentlicht werden. «Die Investoren warten sehnlichst auf Anzeichen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.»

Der SMI zieht gegen 09.20 Uhr um 0,91 Prozent auf 12’266,26 Punkte an. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 1,08 Prozent auf 1962,27 Punkte zu und der breite SPI um 1,08 Prozent auf 15’4510,90 Punkte. Alle 30 SLI-Titeln bis auf Swiss Re (-0,1%) und Swisscom (-0,3%) gewinnen hinzu.

Die grössten Gewinne verzeichnen erneut die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns AMS Osram (3,9%), der in der Schweiz aber kotiert ist. Händler sprechen von Anschlusskäufen, nachdem die Aktien am Vortag nach Zahlen bereits 9 Prozent gewonnen hatten. Auch andere Tech-Werte wie Temenos (+2,8%) und Logitech (+2,1%) ziehen überproportional an.

Die deutlichsten Ausschläge sind aber in den hinteren Reihen bei Von Roll (+6,9%) nach einem neuen Serien-Auftrag auszumachen. Vontobel (+3,6%) und DKSH (+2,0%) sind nach Zahlen gesucht, während Komax (+3,2%) und Metall Zug (+4,6%) mit der Nachricht punkten, dass Komax die Metall-Zug-Tochter Schleuniger übernimmt. (awp/mc/pg)

