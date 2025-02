CH-Verlauf: SMI zum Wochenschluss leicht fester

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitagvormittag nach einer durchzogenen Börsenwoche etwas fester. Für die Gesamtwoche zeichnet sich damit eine insgesamt flache Entwicklung ab. Vor den mit grosser Spannung erwarteten Wahlen in Deutschland befänden sich die Aktienmärkte in einem Konsolidierungsmodus, heisst es.

Weiterhin für viel Gesprächsstoff sorgen die Pläne von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf eine ganze Reihe von Produkten wie Autos, Halbleiter oder Medikamente zu erheben. Die UBS-Ökonomen erwarten aber eher «gezielte Massnahmen» statt «universeller Abgaben». Derweil deuten die am Vormittag vorgelegten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone auf eine weitere Erholung «in kleinen Schritten» hin, wie die VZ Bank kommentierte. Am Nachmittag stehen dann noch die Einkaufsmanagerindizes aus den USA sowie neue Daten zur US-Konsumentenstimmung an.

Der Leitindex SMI notiert gegen 11.25 Uhr um 0,45 Prozent fester bei 12’865,33 Punkten, nachdem er kurz nach dem Börsenauftakt zwischenzeitlich ins Minus gerutscht war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,40 Prozent zu auf 2106,01 Punkte und der breite SPI um 0,46 Prozent auf 17’072,60 Zähler. Im SLI notieren 25 Titel im Plus und fünf im Minus.

Im Fokus stehen die Aktien des Bauchemie- und Klebstoffherstellers Sika (+1,5%). Das Innerschweizer Unternehmen hat mit seinen Jahresergebnissen die Erwartungen am Markt übertroffen und überrascht nicht zuletzt auch mit einer deutlichen Dividendenerhöhung positiv. Einzig die Guidance wird mit Fragezeichen versehen.

Noch deutlicher ziehen die ebenfalls konjunktursensitive Titel des Personaldienstleisters Adecco (+3,0%) an. auch die Aktien des Chipindustriezulieferers VAT (+2,9%) und des PC-Zubehörherstellers Logitech (+1,7%) legen klar zu. Am Markt wird auf starke Zahlen des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba verwiesen.

Gestützt werden die Indizes aber vor allem auch durch kräftige Gewinne des Börsenschwergewichts Nestlé (+2,1%), die seit der Vorlage der Jahreszahlen in der vergangenen Woche wieder in der Gunst der Anleger stehen. Auch die Titel des Pharmariesen Novartis (+0,4%) gewinnen leicht hinzu, während die Genussscheine des Basler Konkurrenten Roche (-0,2%) verlieren.

Aufwärts geht es derweil mit den Titeln der Grossbank UBS (+0,5%), die Rückenwind von einer bekräftigten Kaufempfehlung der Analysten von Goldman Sachs erhalten. Wenig verändert zeigen sich dagegen die Titel der Privatbank Julius Bär (-0,02%).

Wieder abwärts geht es mit den Aktien des Versicherungskonzerns Zurich (-0,4%), die damit einen Teil ihrer Gewinne vom Vortag wieder abgeben. Im Nachgang zu den Jahreszahlen äussern sich am Freitag diverse Analysten zurückhaltend zu den Zurich-Titeln. Schwächer notieren auch weitere Versicherungstitel wie Swiss Life (-0,2%) oder Swiss Re (-0,4%).

Die Titel des Generikaherstellers Sandoz (-0,5%) setzen ihren Abwärtstrend fort, nachdem sie Mitte der vergangenen Woche noch ein neues Allzeithoch erreicht hatten. Allerdings resultiert für das laufende Jahr noch immer ein Plus von rund 12 Prozent.

Am breiten Markt legen die Calida-Titel (+2,1%) zu. Der Innerschweizer Unterwäsche- und Lingeriehersteller hat am Morgen die Rückkehr in die Gewinnzone vermeldet. Aufwärts geht es auch mit den Titeln des Immobilienkonzerns Allreal (+0,8%), der den Gewinn im vergangenen Jahr dank einer Portfolioaufwertung deutlich verbessern konnte.

Zahlen vorgelegt hat zudem das Liechtensteiner Bankhaus LLB (+1,2%), das ihr bestes Konzernergebnis seit 15 Jahren vermeldete. Die Aktionäre, darunter das Land Liechtenstein, profitieren über eine Dividendenerhöhung. Derweil erhalten die Aktien des Industriekonzerns Bucher (+2,3%) Rückenwind von einer Kaufempfehlung durch die Analysten von Kepler Chevreux. (awp/mc/ps)

