Drei Schweizer Unternehmen der Collana-IT-Gruppe schliessen sich zusammen

Wollerau – Die Schweizer IT-Unternehmen Neolution, Pentag Informatik und Swiss1Mobile schliessen sich zur Collana Solutions AG zusammen. Mit der Fusion bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen und stärken die Präsenz der Collana-IT-Gruppe im Schweizer Markt.

IT-Projekte werden immer komplexer – und damit auch die Anforderungen an externe Dienstleister. Gefragt sind Anbieter, die nicht nur technologisch versiert sind, sondern auch ein Verständnis für Geschäftsprozesse mitbringen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, schliessen sich die Schweizer IT-Unternehmen Neolution, Pentag Informatik und Swiss1Mobile (allesamt Teil der Collana-IT-Gruppe) zur Collana Solutions AG zusammen. Mit rund 75 Mitarbeitenden in der Schweiz und in Spanien liegt der Schwerpunkt der neuen Gesellschaft auf der Entwicklung individueller Softwarelösungen und Apps, EDI-Integration sowie ergänzenden IT-Dienstleistungen.

„Ein dynamischer, KI-getriebener Technologiemarkt braucht verlässliche Partnerschaften. Mit der Collana Solutions AG bündeln wir Expertise, Projekterfahrung und Haltung, um Unternehmen kraftvoll und nachhaltig durch ihre digitale Transformation zu führen“, sagt Dirk Wieland, CEO der Collana IT GmbH.

Geführt wird die neue Gesellschaft von einem erfahrenen Management-Team: Herbert Haefeli (ehemals Pentag Informatik) verantwortet als Co-CEO die Bereiche Prozesse, HR und Finanzen. Florian Wermelinger (ehemals Neolution) übernimmt als Co-CEO die Leitung von Technologie und Delivery. Den Vertrieb führt Stefan Christen (ehemals Swiss1Mobile) in seiner Funktion als CSO.

Alle bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder bleiben in verantwortungsvollen Positionen – ein klares Zeichen für Kontinuität und das Vertrauen in das bestehende Know-how.

„Wir wollen neue Märkte erschliessen und noch grössere und komplexere Projekte mit skalierbaren, modernen IT-Lösungen für unsere Kunden umsetzen“, blickt Florian Wermelinger, Co-CEO Collana Solutions AG, in die Zukunft. Herbert Haefeli, ebenfalls Co-CEO, ergänzt: „Auf dieser Basis wollen wir wachsen und auch unseren top qualifizierten und hoch engagierten Mitarbeitenden spannende Perspektiven bieten.“

Die neue Organisation tritt künftig unter der Marke Collana Solutions auf. Die Fusion der drei Unternehmen erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2025. (Collana/mc/hfu)