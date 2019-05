CH-Eröffnung: Talfahrt hält an – Handelsstreit hat Markt im Griff

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag im frühen Geschäft nach. Die globalen Handelsstreitigkeiten halten die Märkte fest im Griff. Dies fache die Ängste um die Weltwirtschaft weiter an und dämpfe den Anlageappetit der Marktteilnehmer, sagen Händler. Dazu passen schwache Konjunkturdaten aus China. Auslöser der jüngsten Sorgen sind neue Hiobsbotschaften aus China und den USA zum Thema Handel. China will Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar anheben. Die USA wiederum wollen wegen der illegalen Migration von Mexikanern Strafzölle gegen das Nachbarland verhängen.

Das Geschäft laufe bis jetzt in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Wegen des Feiertags vom Vortag, als die Schweizer Börse geschlossen war, würden viele Marktteilnehmer eine Brücke in ein verlängertes Wochenende schlagen. Möglicherweise belebe die Veröffentlichung der Daten zur Preisentwicklung in den USA das Geschäft noch ein wenig. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik des Fed.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.20 Uhr um 0,50 Prozent niedriger auf 9’494,83 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,61 Prozent auf 1’452,54 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,50 Prozent auf 11’491,81 Zähler. 26 SLI-Titel geben nach, zwei legen zu und zwei sind stabil.

Im Mai hat der SMI bis anhin gut 2 Prozent eingebüsst, es ist damit der bisher einzige Monat mit einer negativen Performance im laufenden Jahr. Trotz dieser Korrektur, die auf einem recht hohen Niveau stattgefunden hat, weist der Leitindex noch immer ein Plus seit Jahresbeginn von gut 13 Prozent auf.

Den stärksten Kursrückgang verbuchen AMS (-3,8%). „China lässt grüssen“, sagte dazu ein Händler. Der Zollstreit und schwache Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte verstimmen die Anleger. Darunter leiden auch die beiden Luxusgüterhersteller Swatch (-3,1% auf 249 Fr.) und Richemont (-1,4%). Die UBS hat für Swatch das Kursziel auf 240 von 245 Franken gesenkt und das Rating ‚Sell‘ bestätigt.

Grössere Abschläge weisen ausserdem die Titel des Pharmaherstellers Vifor (-1,8%) auf. Dies seien Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt. Der Titel zählt mit einem Kursplus von rund 30 Prozent noch immer zu den stärksten Werten des SLI.

Unter Abgaben leiden auch die Grossbanken UBS (-1,0%) und Credit Suisse (-1,3%). CS-Chef Chef Tidjane Thiam hält nichts von grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen von Banken: „Wir sind sehr skeptisch gegenüber internationalen Übernahmen und Fusionen über Grenzen hinweg“, sagte der Franko-Ivorer in einem Interview mit der Westschweizer Wirtschaftszeitung „l’Agefi“ vom Freitag.

Zu den raren Gewinnern zählen Kühne+Nagel (+0,5%) und Givaudan (+0,04%), die beide von Analystenkommentaren profitieren.

Der Lebensmittelwert Nestle und der Genussschein von Roche sind unverändert. Händler hoffen auf Impulse für die Pharmawerte vom US-Onkologiekongress ASCO. Dort wollen Roche und Novartis (-0,7%) Einblick über ihre Krebsmedikamente und die -forschung geben. (awp/mc/pg)

