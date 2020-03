CH-Verlauf: Erholung verliert an Schwung – SMI wieder unter 10’000 Punkten

Zürich – Die Schweizer Börse tendiert zum Wochenstart fester. Im Verlauf des Morgenhandels hat der Schwung allerdings nachgelassen und die Gewinne sind teilweise wieder abgeschmolzen. Dabei haben insbesondere die Bank-Titel nach einem starken Start die Talfahrt wieder aufgenommen. Händler hoffen nun zwar auf konzertierte Massnahmen der Zentralbanken, nachdem die US-Notenbank in einer ausserplanmässigen Erklärung diesbezüglich Bereitschaft signalisiert hat. Händler sagen, nach anfänglichen Deckungskäufen seien Anschlusskäufe ausgeblieben, weil die Anleger den Markt als zu unsicher beurteilten.

Zudem wird die Stimmung durch schwache Konjunkturzahlen aus China getrübt. Zudem seien die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft noch gar nicht richtig zu Tage getreten. Das Virus beginne erst damit, in die Wirtschaft und die Konjunkturzahlen einzufliessen, heisst es am Markt. Die entscheidende Frage sei, wie stark die Weltwirtschaft nachhaltig, und nicht nur für die nächsten Monate, durch das Virus verändert werde, sagt Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank. „Das weiss heute niemand, doch die Erfahrung aus früheren Situation zeigt, dass die langfristigen Auswirkungen meistens nicht so gross sind.“

Der SMI steigt in der Spitze bis auf 10’136,62 Punkte, bevor wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Der Leitindex notiert um 11.25 Uhr noch 1,26 Prozent höher auf 9’954,60 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, steigt um 0,92 Prozent auf 1’514,01 und der breite SPI um 1,17 Prozent auf 12’036,97 Zähler.

Der Leitindex hatte am vergangenen Freitag 3,67 Prozent eingebüsst und damit seit dem Allzeithoch vom 20. Februar knapp 13 Prozent verloren. Gegenüber dem Stand von Ende 2019 resultiert mittlerweile ein Minus von über 7 Prozent.

Die grössten Gewinne verbuchen Papiere von Unternehmen mit einem defensiven Geschäftsmodell wie der Pharmariese Roche (+2,7%), der Pharmazulieferer Lonza (+2,3%), der Lebensmittelmulti Nestlé (+1,7%) und der Telekomkonzern Swisscom (+1,8%).

Die Anteile des Logistikkonzern Kühne+Nagel, des Zementherstellers LafargeHolcim und des Inspektionskonzerns SGS schlagen sich mit mehr als 1,5 Prozent Kursplus ebenfalls gut.

Die Assekuranztitel Zurich (+2,2%) und Swiss Life (+2,1%) reihen sich ebenfalls zuoberst bei den Gewinnern ein. Sie waren in der Vorwoche um jeweils 12 Prozent gefallen.

Im Gegensatz zu den Versicherern rutschten die Grossbanken, die in der Vorwoche am stärksten unter die Räder geraten waren, weiter ab. Zuletzt notiert die Aktie der Credit Suisse um 1,9 und die der UBS um 1,6 Prozent im Minus. Zunächst waren beide um deutlich mehr als 2 Prozent gestiegen und hatten damit allerdings auch nur einen kleinen Teil des Vorwochenabschlags von fast einen Fünftel beziehungsweise gut 16 Prozent aufgeholt. Auch Käufe der Institute über die 2. Handelslinie an der Börse können dem Abschmelzen der Kursgewinne laut Händlern nicht Einhalt gebieten.

Auch die Anteile zyklischer Firmen wie ABB und Clariant sowie der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch notieren nach frühen Gewinne wieder in der Verlustzone.

Deutlich im Minus stehen die stets sehr volatilen Aktien des Chip- und Sensorenherstellers AMS (-4,1%).

Adecco sinken um 2,3 Prozent. Credit Suisse hat den Titel des Personalvermittlers auf „Underperform“ von „Outperform“ und das Kursziel auf 48 von 65 Franken gesenkt.

Julius Bär weiten die Verluste auf 2,1 Prozent aus. Die Ratingagentur Moody’s hat verschiedene Krediteinstufungen der Privatbank gesenkt. Das Langfrist-Rating wurde auf „A3“ von „A2“ heruntergesetzt.

Am breiten Markt fallen die Biotechtitel Evolva (+12%), Polyphor (5,3%), Obseva (+5,1%) und Idorsia (+3,0%) positiv auf. Gesucht sind auch Aktien des Maschinenherstellers Tornos (+8,4%) und der Baufirma Implenia (+6,1%).

Die Aktien von Emmi steigen um 3,2 Prozent. Der Milchverarbeiter hat 2019 etwas weniger verdient. Dank einer neuen Ausschüttungspolitik winkt den Aktionären allerdings eine deutlich höhere Dividende.

Schwächer sind Dufry (-4,2%). Der überwiegend an Flughäfen präsente Duty Free Shop-Betreiber leidet laut Händlern stark unter dem konjunkturell und Corona-bedingten Rückgang der Touristenströme. (awp/mc/ps)

