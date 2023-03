CH-Eröffnung: Tieferer Start – Warten auf Powell

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit etwas tieferen Kursen eröffnet. Händler verweisen u.a. auf die gemischten Handelszahlen aus China. Der Rückgang der Exporte sei zwar weniger dramatisch als erwartet, allerdings seien die Importe sehr stark gefallen, hiess es dazu. Insgesamt werde das Geschäft aber wohl den ganzen Tag eher relativ ruhig verlaufen. Investoren würden ihr Augenmerk nämlich vor allem auf Aussagen von Jerome Powell zur Geldpolitik der US-Notenbank Fed vor dem US-Senatsausschuss später am Tag richten.

So oder so sei aber die Unsicherheit an den Märkten weiterhin relativ gross, meinen Händler. Die meisten der in letzter Zeit veröffentlichten Inflations- und Makrodaten liessen jedenfalls eine baldige Zinswende in weite Ferne rücken. «Die Angst vor einem potenziellen Bärenmarkt, weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und einer bevorstehenden Rezession macht die Anleger nervös und besorgt», sagte ein Händler. Gewisse Marktteilnehmer sehen allerdings auch keine valablen Alternativen zu Aktien.

Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex verliert um 09.15 Uhr 0,20 Prozent auf 11’125,22 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,34 Prozent auf 1776,75 Zähler und der breite SPI um 0,28 Prozent auf 14’326,93 Zähler ein. Im SLI gibt es aktuell nur 4 Gewinner zu den 26 Verlierern.

Während am Vortag vor allem Abgaben bei den defensiven Schwergewichten den SMI nach unten drückten, halten sich diese heute – zumindest in der Anfangsphase – etwas besser als der Gesamtmarkt. Die beiden Pharmatitel Novartis und Roche (je +0,1%) legen in der Anfangsphase gar leicht zu, während Nestlé (-0,2%) weitere leichte Einbussen hinnehmen müssen. Der grösste SMI-Titel hatte am Vortag nach eine Abstufung durch Analysten 2,4 Prozent eingebüsst.

Insgesamt halten sich die Ausschläge bei den einzelnen Titel aber in Grenzen. Vor allem Technologie- und Wachstumstitel stehen dabei etwas mehr unter Druck: Schwächste Blue Chips zu Handelsbeginn sind denn auch Straumann (-1,5%), AMS Osram (-1,3%) und Logitech (-1,2%). Der Mäusehersteller wird am (morgigen) Mittwoch einen Investorentag durchführen. Grösster Gewinner sind derweil ABB (+0,2%) nach einem positiven Kommentar von Goldman Sachs.

Im breiten Markt haben erneut diverse Unternehmen ihren Zahlenreigen des letzten Jahres oder des letzten Quartales präsentiert. Grössere Abwärtsbewegungen gibt es dabei vor allem bei Bachem (-7,1%), Huber+Suhner (-2,9%), Ascom (-1,8%) und Galenica (-1,6%), während sich Lindt (PS +0,8%, N +0,6%) und VP Bank (+0,5%) gut halten. (awp/mc/ps)

