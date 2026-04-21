CH-Eröffnung: Unsicherheiten im Nahost-Konflikt belasten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach den Verlusten vom Vortag erneut leichter in den Handel gestartet. Einen Tag vor Ablauf der Waffenruhe in Nahost zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Das Risiko abrupter Marktbewegungen bleibe weiterhin hoch, so ein Marktbeobachter.

So hat sich der Ton zuletzt verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte mit militärischer Eskalation im Falle eines Scheiterns der Gespräche, während Iran geringe Gesprächsbereitschaft signalisiert und Verhandlungen «unter Druck» ablehnt. Die Vorgaben von den asiatischen Märkten sind uneinheitlich. Die US-Indizes hatten am Vortag tiefer geschlossen und damit ein ausgeprägtes Rally unterbrochen hatten.

SMI erneut im Minus

Gegen 09.15 Uhr verliert der SMI 0,57 Prozent auf 13’208,84 Punkte, nach einem Minus von 1,1 Prozent vom Vortag. Der SMIM für die mittelgrossen Werte gibt heute um 0,18 Prozent auf 3029,70 und der breite SPI um 0,32 Prozent auf 18’704,56 Zähler nach.

Klar unterdurchschnittlich entwickeln sich die beiden Pharmaschwergewichte Roche (-1,3%) und Novartis (-1,0%). Grösster Verlierer sind UBS (-2,1% oder -0,71 Fr.) wobei bei der Grossbank der Dividendenabgang von 1,10 US-Dollar bzw. rund 86 Rappen belastet. Zu den grösseren Verlierern zählen auch die defensiven Swisscom (-0,7%) und Nestlé (-0,5%).

Von den 20 Bluechips sind 12 im Minus. Eine Gegenbewegung zeigt sich dagegen bei konjunktursensitiven Titeln, die am Vortag überdurchschnittlich eingebüsst hatten: Sika (+0,9%), Geberit (+0,7%), Amrize (+0,5%) und Holcim (+0,4%).

Fokus auf Tech-Unternehmen

Das Nachrichtenaufkommen ist am Dienstag in der Schweiz überschaubar. Veröffentlicht wurden unter anderem die Daten zum Aussenhandel im März. Richemont (+0,1%) und Swatch (+0,5%) reagieren entgegen dem Trend mit leichten Gewinnen.

Im Fokus stehen die Tech-Titel, welche positive Impulse durch Investitionen grosser US-Konzerne in KI-Infrastruktur erhalten. So legen VAT (+1,2%), Comet (+0,5%) und AMS-Osram (+1,2%) gegen den Trend zu. Deutlich im Minus sind dagegen Logitech (-3,0%).

Leicht im Minus sind am Dienstag auch Temenos (-0,3%). Bereits am Vortag hatten die Titel im Vorfeld der Zahlenpublikation von heute Abend über 3 Prozent verloren. Im breiten Markt verlieren auch Flughafen Zürich (-3,0%) und Straumann (-0,4%), die beide Ex-Dividende gehandelt werden.

Weiter richtet sich die Aufmerksamkeit im Tagesverlauf auf die Veröffentlichung der US-Detailhandelsumsätze am Nachmittag. Diese dürften vor allem aufgrund der gestiegenen Energiepreise höher ausfallen, während der Kernrate laut Analysten unter Druck stehen dürfte. (awp/mc/pg)

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