CH-Eröffnung: Verluste auf breiter Front

Zürich – Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag im frühen Handel klar schwächer. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost belasteten die Kurse, heisst es am Markt. Die Anleger seien enttäuscht, dass die US-Notenbank Fed am Vorabend keine positiven Überraschungen geliefert habe. Zudem befürchteten sie, dass sich, nachdem die US-Technologiebörse am Vortag deutlich nahgegeben hatte, auch hierzulande die Kurskorrektur fortsetzen könnte.

Das Fed belässt den Leitzins angesichts der Coronakrise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie. Das ging aus neuen Prognosen hervor, die es nach ihrer Zinssitzung in Washington veröffentlicht hatte. An der gegenwärtigen Zinsspanne von null bis 0,25 Prozent dürfte sich bis ins Jahr 2023 nichts Wesentliches ändern. „Zinsen sind vorerst abgeschafft“, fasste VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel in seinem Kommentar zusammen.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,70 Prozent tiefer mit 10’477,83 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,76 Prozent auf 1’589,36 und der breite SPI 0,78 Prozent auf 12’980,80 Punkte. Sämtliche 30 SLI-Titeln geben nach.

Die grössten Abschläge verbuchen Finanzwerte wie Julius Bär (-2,0), für die KBW laut Händlern das Rating auf „Market Perform“ von „Outperform“ gesenkt hat, sowie Swiss Re (-1,9%) und Swiss Life (-1,1%) sowie UBS (-1,0%) und Credit Suisse (-1,4%). CS waren am Mittwoch noch um 1,5 Prozent gestiegen.

Gewinnmitnahmen drücken die Anteile der Technologiewerte Logitech (-1,4%) und AMS (-1,1) ins Minus. Auf der anderen Seite halten sich Schindler PS (-0,1%), Sika (-0,1%) und Alcon (-0,2%) am besten. Sika und Alcon profitieren von Analystenempfehlungen.

Trotz guter Nachrichten aus der Branche verlieren die Aktien von Richemont 1,0 Prozent und die von Swatch um 0,6 Prozent (auf 215,70 Fr.). Im August sind die Uhrenexporte weniger stark zurückgegangen als in den Monaten davor. Dass Swatch etwas weniger verliert als Richemont dürfte vor allem daran liegen, dass Credit Suisse das Kursziel für Swatch auf 280 von 260 Franken angehoben hat und den Titel weiterhin mit „Outperform“ einstuft. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google