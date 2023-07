CH-Eröffnung: Vor US-Konsumentenpreisen kaum verändert

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert zur Wochenmitte wenig verändert. Nach einem freundlichen Start sind dabei die Gewinne rasch wieder abgeschmolzen. Zwar seien die Vorgaben von der Wall Street positiv. Dort hatten Kommentare von Vertretern der US-Notenbank, die darauf hindeuteten, dass sich die US-Zinsen ihrem Höhepunkt nähern könnten, für Auftrieb gesorgt. Ausserdem hatten zuvor die jüngsten chinesischen Konjunkturmassnahmen den Aktien Unterstützung verliehen.

Aber vor den um 14.30 Uhr erwarteten US-Inflationsdaten verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Denn dann könnten die Karten neu gemischt werden. Die Daten dürften Hinweise auf die weitere Geldpolitik des Fed geben. Sollte die Inflation im Juni stärker gefallen als sein als erwartet, könnte dies den Beteiligungspapieren weitere Unterstützung geben, heisst es am Markt. Erwartet wird ein Wert von 3,0 Prozent. «Die US-Inflation scheint in die richtige Richtung zu gehen, nachdem sie im letzten Monat auf ein Zweijahrestief gesunken ist», sagt ein Händler. Für Juli ist zwar bereits ein weiterer Zinsschritt des Fed fest eingepreist. Darüber, wie es danach weitergeht, bleibt aber unklar.

Der SMI notiert um 9.18 Uhr um 0,04 Prozent leichter auf 10’958,17 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,03 Prozent auf 1723,14 und der breite SPI um 0,06 Prozent auf 14’477,48 Zähler.

Den stärksten Anstieg verbuchen AMS Osram (+2,0%), die auf dem Erholungspfad bleiben. Damit hat der von der Börse SIX beschlossene Ausschluss aus dem SLI bisher keinen Einfluss auf den Kurs. Auch Temenos (+0,6%), die das «Index-Schicksal» mit AMS teilen, legen zu. Sie werden im SLI durch die Inhaberaktien von Roche (+0,1%) und SIG (-1,2%) ersetzt.

Weiterhin gesucht sind auch Adecco (+0,9%) sowie die Finanzwerte Swiss Re, Swiss Life und UBS mit Gewinnen zwischen +0,7 und +0,5 Prozent.

Auf der anderen Seite stechen SGS (-1,4% auf 80,38 Fr.) hervor. JPMorgan das Kursziel für SGS auf 80 von 86 Franken gesenkt und die Einstufung «Underweight» bestätigt.

Auf den hinteren Rängen fallen Georg Fischer (+2,4%) positiv auf. KeplerCheuvreux den Titel auf «Buy» von «Hold» hochgestuft. Auch Tecan (+0,8%) profitieren von der Hochstufung auf «Buy» von Hold» durch den Broker.

Stark gesucht sind U-blox (+10%). Der Halbleiterhersteller hat im ersten Semester 2023 seinen Umsatz weiter gesteigert. Trotz einer Abschwächung hält das Unternehmen an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Damit macht die Aktie den Kursverlust von 4,7 Prozent vom Vortag mehr als wett. Am Dienstag hatte eine Gewinnwarnung von Sensirion (+4,8%) die Branche belastet. (awp/mc/ps)

