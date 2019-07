CH-Verlauf: Anleger wagen sich vor US-Jobdaten nicht aus der Deckung

Zürich – Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht will sich auch am Schweizer Aktienmarkt kein Anleger zum Wochenschluss zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielmehr nutzen Investoren die Zurückhaltung, um bei vereinzelten Werten, die in den letzten Tagen gut gelaufen sind, ihre Gewinne mitzunehmen. Entsprechend bewegt sich der Leitindex SMI seit dem frühen Handel im Minus, das er im Verlauf etwas ausgeweitet.

Nach den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten im Mai warten Investoren angesichts der zuletzt hochgekochten Zinssenkungsfantasie besonders gespannt auf die Juni-Daten. Immerhin gehen von ihm Signale für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed aus. Experten halten es durchaus für möglich, dass der Stellenaufbau besser als die derzeit erwarteten 160’000 ausfallen könnte. Das dürfte etwas von dem Erwartungsdruck an das Fed nehmen. Derzeit setzen Börsianer darauf, dass die US-Währungshüter Ende des Monats die Leitzinsen senken werden.

Der Swiss Market Index (SMI) hat sein Minus bis 11.10 Uhr auf 0,42 Prozent ausgeweitet und steht so bei 10’024,27 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,55 Prozent auf 1’537,83 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,37 Prozent auf 12’133,90 Punkte. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen 24 Verlieren vier Gewinner und zwei unveränderte Werte gegenüber.

Vor allem Analystenkommentare sorgen in dem aktuellen Marktumfeld für Bewegung. Nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank verharren Adecco-Aktien mit -3,8 Prozent am Ende der Kurstafel. Die Experten befürchten gerade auf dem wichtigen US-Markt eine gewisse Schwäche.

Beim Industriekonzern ABB (-3,3%) sind es ebenfalls die Experten der Deutschen Bank, die auf dem Kurs lasten. Nachdem in dieser Woche bereits JPMorgan und Jefferies vorsichtige Töne angeschlagen haben, heisst es nun auch bei der Deutschen Bank, der Konzern dürfte auch im zweiten Quartal unter Druck geblieben sein.

Clariant (-2,8%) bekommen die Anmerkungen von JPMorgan zu spüren. Sie meinen, dass die Bewertung für den Spezialchemie-Hersteller ausgeschöpft sei. Zudem sei die Umwandlung beim Free Cashflow tiefer als in den vergangenen Jahren, bemängeln die Experten.

AMS-Aktien (-2,3%) wiederum gehören einerseits zu jenen Werten, die in dieser Woche bislang besonders gut gelaufen sind. Darüber hinaus verweisen Händler noch auf den südkoreanischen Technologieriese Samsung. Dieser hatte am Morgen mitgeteilt, dass der Gewinn im zweiten Quartal vermutlich um mehr als die Hälfte eingebrochen ist. Gründe dafür sind eine Übersättigung des Chip-Marktes und die US-Sanktionen gegen seinen wichtigen Kunden Huawei.

Im breiten Markt folgen VAT, U-blox und Kudelski mit Kursverlusten zwischen 2,3 und 1,5 Prozent.

Ebenfalls schwächer zeigen sich unter den Blue Chips noch weitere Zykliker wie Schindler, SGS und Logitech. Sie fallen um 2,0 bis 1,3 Prozent zurück.

Dass der Gesamtmarkt im Laufe des Vormittags etwas tiefer ins Minus abrutscht, liegt vor allem an den beiden Pharma-Schwergewichten Novartis (-0,3%) und Roche (-0,2%), die ihn zuvor mit knappen Gewinnen noch gestützt hatten. Lediglich Nestlé (+0,1%) können ihr leichtes Kursplus verteidigen.

Daneben gewinnen noch Sonova (+0,9%) und Lonza (+0,5%) als Vertreter der Gesundheitsbranche hinzu.

Im breiten Markt fallen Bossard mit grösseren Kursverlusten von 4,0 Prozent auf. Das Unternehmen wird kommende Woche über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten.

Dagegen greifen Investoren bei Calida (+4,6%), Tornos (+2,3%) und Edisun Power (+1,9%) beherzt zu. (awp/mc/ps)

