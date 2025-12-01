CH-Eröffnung: Wenig verändert – Zweifel am Weihnachts-Rally

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag gut gehalten. Dabei hat der Leitindex SMI seine anfänglichen Verluste rasch abgeschüttelt und ist dank Kursgewinnen der schwergewichtigen Pharmatitel ins Plus vorgestossen. Die Stimmung sei aber von Vorsicht geprägt, heisst es am Markt. Denn die US-Aktien-Futures liessen eine schwächere Tendenz in den USA erwarten. Zudem drückt in Japan die Sorge vor einer Zinserhöhung die Aktienkurse, und in China ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe im November unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten geblieben.

Zwar stütze nach wie vor die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Aktienmärkte, meinen Börsianer. Derzeit wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung laut dem FedWAtch Tool von CME auf über 80 Prozent taxiert. In den kommenden Tagen dürften daher einige US-Konjunkturdaten das Geschehen an den Märkten bestimmen. Dazu zählen unter anderen die Zahlen aus dem US-Einzelhandel, der gewerbliche ISM-Index und der PCE-Inflationsbericht für September. Aber die Bewertungsängste im Technologiebereich stimmten die Anleger vorsichtig. «Vor dieser Gemengelage scheint ein Weihnachts-Rally gar nicht so sicher», sagt ein Händler.

Der Leitindex SMI notiert um 09.22 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 12’842,14 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI tritt dagegen mit 2078,31 Zählern (-0,02%) auf der Stelle. Der breite SPI ermässigt sich um 0,05 Prozent auf 17’644,92 Zähler. Im SLI geben 17 Titel nach, elf legen zu und zwei (Swisscom, Zurich) sind unverändert.

Stark unter Druck stehen SGS (-3,3%). Grund dafür ist RBC. Die Bank hat das Rating auf «Underperform» gesenkt. Schwächer notieren Partners Group (-1,5%), Amrize (-1,1%), ABB (-0,9%) und Galderma (-0,8%).

Auf der anderen Seiten ziehen VAT (+3.1%) an. Grund dafür sind positive Analystenkommentare von JPMorgan und Exane BNP.

Auch Lonza (+1,9% auf 560,40 Fr.) profitieren von einem Analystenkommentar. So hat HSBC laut Händlern das Kursziel für den Pharmazulieferer auf 720 von 650 Franken erhöht.

Uneinheitlich sind die Schwergewichte. Nestlé (-0,2%) geben etwas nach, während Novartis (+0,3%) und Roche GS (+0,2%) sich im Verlauf etwas nach oben absetzen konnten.

Am breiten Markt stechen Idorsia (+9,4% auf 3,505 Fr.) positiv heraus. Kepler Cheuvreux hat den Titel auf «Buy» von «Hold» hochgestuft und das Kursziel auf 4,90 Franken angehoben.

Dagegen brechen AMS Osram (-12,5%) ein. JPMorgan hat die Empfehlung für die Anteile des Sensoren- und Lampenherstellers auf «Underweight» herabgestuft. Zudem soll das Jahr 2026 laut CEO Aldo Kamper erneut ein «Jahr des Übergangs» werden, wie dieser in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» sagte.

Comet (+5,8%) sind nach einer Kaufempfehlung der UBS vorbörslich gefragt. Die Grossbank stuft den Technologiewert neu «mit «Buy» nach zuvor «Neutral» ein.

Xlife steigen um 15 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Durchbruch bei der Früherkennung von Alzheimer erzielt. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

