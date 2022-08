CH-Eröffnung: Zinshoffnungen stützen den SMI

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt hält die gute Stimmung an. Im frühen Handel geht es denn auch mehrheitlich nach oben. Erneut bremsen allerdings die Schwergewichte den SMI etwas aus. Die nachlassenden Inflations- und Zinserwartungen in den USA zusammen mit der Wiederaufnahme der russischen Pipelineströme nach Mitteleuropa trieben die Aktienmärkte weiter nach oben, heisst es zusammenfassend in einem Kommentar.

«So schnell wie die Inflation gestiegen ist, könnte sie nun wieder fallen», meint ein Analyst. Und dies könnte dazu führen, dass das Fed bei den Zinserhöhungen weniger aggressiv vorgeht. Ansonsten sei das Umfeld recht ruhig, heisst es in einem weiteren Börsenkommentar. Die Ausschläge am Anleihenmarkt sowie auch an den Öl- und Edelmetallmärkten seien gering. Nach den Konsumentenpreisen am Vortag rücken in den USA am Nachmittag dann die Erzeugerpreise in den Fokus.

Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,36 Prozent auf 11’194,72 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,65 Prozent auf 1747,62 Punkte und der breite SPI um 0,39 Prozent auf 14’517,31 Zähler. Im SLI ziehen alle 30 Werte bis auf Novartis (-0,3%) und Nestlé (-0,1%) an.

Unter den grössten Gewinnern sind erneut Vertreter aus der Technologiebranche zu finden. Temenos (+4,1%) sichern sich nach dem starken Lauf am Vortag erneut den Spitzenplatz. Aber auch AMS Osram (+1,8%) und VAT (+0,8%) gewinnen klar hinzu.

Überdurchschnittliche Kursgewinne verzeichnen auch die Aktien des Versicherers Zurich (+1,3%). Die Gruppe hat für das erste Halbjahr 2022 zwar eher durchwachsene Zahlen vorgelegt, insgesamt fallen die ersten Analystenkommentare aber überwiegend wohlwollend aus.

Dagegen fallen die beiden Schwergewichte Novartis (-0,6%) und Nestlé (-0,1%) erneut zurück. Auch Roche (+0,2%) können nicht mit dem Markt mithalten. (awp/mc/ps)

