CH-Eröffnung: Leichte Kursverluste – Unsicherheit bremst aus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet die neue Handelswoche mit leichten Kursverlusten. Neben den insgesamt eher negativen Vorgaben verweisen Händler auf die Sorge um eine Eskalation in der Iran-Krise. Abgesehen davon, halten sich Investoren vor der Berichtssaison zurück, die in dieser Woche durchstartet.

Das britische Krisenkabinett wird an diesem Vormittag über die Lage beraten, nachdem der Iran am Freitagabend einen britischen Tanker entführt und festgesetzt hat. Das Hauptaugenmerk gilt in dieser Woche aber den aktuellen Unternehmenszahlen. Hierzulande läuft die Berichtssaison ab dem morgigen Dienstag auf Hochtouren. Im Wochenverlauf werden insgesamt zehn Blue Chips mit Zahlen erwartet. Darüber hinaus bleiben die Notenbanken und ihre weitere Zinspolitik Gesprächsthema.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 09.15 Uhr 0,27 Prozent auf 9’910,01 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,21 Prozent auf 1’522,38 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,36 Prozent auf 11’985,83 Zähler. Von den 30 wichtigsten Aktien fallen 20 zurück und zehn ziehen an.

Den grössten Abschlag weisen die Temenos-Aktien auf (-1,9%). Mit SGS (-1,4%), Partners Group (-0,9%) und Logitech (-0,8%) folgen noch weitere Zykliker. Logitech wird am morgigen Dienstag mit Zahlen erwartet.

Es sind aber vor allem die Kursverluste bei den Schwergewichten Novartis (-0,8%), Roche (-0,3%) und Nestlé (-0,2%), die den Gesamtmarkt belasten. Vor allem Novartis hatten vergangene Woche nach überraschend guten Zahlen ein Kursfeuerwerk gezündet. Diese Gewinne werden nun von einigen Anlegern realisiert.

Julius Bär (+1,3%) wiederum ziehen nach Zahlen an. Von Händlern heisst es, die von einigen Analysten befürchtete Zahlenenttäuschung sei ausgeblieben. Das stütze nun.

Im breiten Markt stürzen Meyer Burger um 24 Prozent ab. Nach erneut schwachen der Solarzulieferer sein Geschäftsmodell grundsätzlich auf den Prüfstand. (awp/mc/ps)

