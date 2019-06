CH-Verlauf: Aufwärtstrend setzt sich fort – Warten auf EZB

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den positiven Trend vom Vortag an und tendiert auf breiter Front fester. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA beflügele die Beteiligungspapiere, heisst es am Markt. Vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 13.45 Uhr verlaufe der Handel aber in eher ruhigen Bahnen. Die Umsätze hielten sich in Grenzen. Am Vortag hatten die Märkte von der Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA Rückenwind erhalten.

Während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in den USA als immer grösser beurteilt wird, gehen die Ökonomen davon aus, dass die EZB die Leitzinsen nicht antasten wird. Auch das Versprechen, den Leitzins bis mindestens zum Jahresende nicht anzuheben, dürfte erneuert werden. Erwartet wird jedoch, dass EZB-Chef Mario Draghi Einzelheiten zu den geplanten Langfristkrediten (TLTROs) verkünden wird. Möglicherweise werde er auch andeuten, dass der Zeitpunkt einer Zinserhöhung auf der Zeitachse nach hinten verschoben werden könnte, sagt ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.00 Uhr um 1,02 Prozent höher bei 9’757,22 Zählern. Damit nähert sich der Leitindex bis auf wenige Punkte an das im Mai markierte Rekordhoch bei 9’786,51 Zählern an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt um 0,73 Prozent auf 1’490,82 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,92 Prozent auf 11’792,74 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln legen 24 zu und sechs geben nach.

Die Marktteilnehmer seien derzeit ein wenig im Warte-Modus, sagt ein Händler. Nach der Zinsentscheidung der EZB von heute folgt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht, am Wochenende das Treffen der G20-Staaten in Japan, am kommenden Donnerstag die Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank und in der Woche darauf die US-Notenbank mit ihrem Zinsbeschluss. Ein Zinsschritt des Fed wird allerdings erst anlässlich der Sitzung Ende Juli erwartet.

Gesucht sind laut Händlern Anteile, die eine attraktive Dividende versprechen würden. Dazu zählen unter anderem die schwergewichtigen Pharmatitel und der Lebensmittelwert Nestlé. Aber auch Versicherungen schütten ansehnliche Vergütungen aus. In einem Tiefzinsumfeld würden solche Werte als Ersatz für Anlagen in Obligationen attraktiv, heisst es. „Wenn die Zinsen dann gesenkt sind, ist es zu spät.“ Daher griffen die Anleger nun zu.

Auch an der Wall Street waren am Mittwoch Papiere vor allem aus dem Versorgungsbereich gesucht, die eine hohe Dividende versprechen, heisst es am Markt.

Bei den Gewinnern steht Roche mit plus 1,8 Prozent an der Spitze. Rivale Novartis (+1,2%) und Nestlé (1,0%) gewinnen ebenfalls Terrain. Die ZKB hat sich zudem positiv über die Produktneuigkeiten der beiden Pharmakonzerne geäussert.

Gesucht sind zudem der Versicherer Zurich (+1,0) und der Lebensversicherer Swiss Life (+1,0%).

ABB rückt 1,4 Prozent vor. Der Elektrokonzern hat einen Grossauftrag aus China erhalten.

Die Papiere des Logistikspezialisten Kühne+Nagel (+1,0%), des Chemikalienherstellers Clariant (+1,0%) und die Luxusgüterwerte Richemont (+0,9%) und Swatch (+0,7%) sind ebenfalls gefragt.

Dagegen leiden die Bankaktien unter den Zinshoffnungen. Eine schwächelnde Konjunktur und tiefere Zinsen erschweren es den Geldhäusern Geld zu verdienen. Julius Bär (-0,5%) und Credit Suisse (-0,1%) geben nach.

Ebenfalls schwächer sind die Technologietitel AMS (-1,3%) und Logitech (-0,1%). Der Hörgerätehersteller Sonova (-0,4%) gibt ebenfalls etwas nach.

Am breiten Markt brechen Air Tech um über zwei Fünftel auf 0,037 Franken ein. Das Kantonsgericht Zug hat der Firma die definitive Nachlassstundung gewährt.

Gefragt sind dagegen die Aktien von kleineren Biotechnologie- und Pharmafirmen wie ObsEva (+6,1%), Addex (+3,3%), Kuros (+3,3%) und Siegfried (+2,2%). (awp/mc/ps)

