Devisen: Beruhigung nach bewegten Vortag

Zürich – Am Devisenmarkt hat sich die Lage nach den teils deutlichen Bewegungen vom Vortag wieder beruhigt. Der US-Dollar bewegte sich in der Nacht sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Franken nur wenig. Die Marktteilnehmer verfolgen weiterhin vor allem die Entwicklungen rund um die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Das Dollar/Franken-Paar notierte zuletzt bei 0,7861 und damit gegenüber dem Vorabend nahezu unverändert. Auch der Euro zeigte sich gegenüber dem Greenback stabil und wurde zuletzt zu 1,1639 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar trat bei Kursen um 0,9150 ebenfalls weitgehend auf der Stelle.

Am Vortag hatte eine Verschärfung des Konflikts zwischen dem Iran und den USA den Dollar am Nachmittag deutlich gestützt. Nach beruhigenden Äusserungen von US-Präsident Donald Trump setzte jedoch eine Gegenbewegung ein. Inzwischen reagierten die Anleger laut Marktbeobachtern deutlich zurückhaltender auf neue Schlagzeilen aus dem Nahen Osten, so ein Marktteilnehmer. Nach den zahlreichen widersprüchlichen Meldungen der vergangenen Wochen würden Berichte über mögliche Verhandlungsabbrüche oder eine Eskalation des Konflikts zunehmend mit Vorsicht aufgenommen. (awp/mc/ps)