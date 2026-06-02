«Die Königin kehrt zurück» – Serena Williams gibt Comeback in London

Sie feiert ihr Comeback, nachdem sie vor vier Jahren zurückgetreten war: Die US-amerikanische Tennisspielerin wird bei einem Turnier in London antreten – allerdings nicht allein.

Tennisstar Serena Williams hat rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA erhält für das WTA-Turnier in der kommenden Woche in London eine Wildcard und tritt im Doppel an, wie die Veranstalter mitteilten. »Die Königin kehrt zurück«, hiess es unter einem entsprechenden Beitrag in den sozialen Medien.

Gleichzeitig veröffentlichte die 44-Jährige ein Video, in dem sie auf einem Tennisplatz zu sehen ist und ihr Handy in die Hand nimmt, begleitet von dem Kommentar: «Ich schätze, ihr habt alle schon die Neuigkeiten gehört». In London soll Williams an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko spielen.

«Serena ist eine der grössten Athletinnen aller Zeiten, deren Vermächtnis weit über den Tennisplatz hinausreicht. Ihre Rückkehr ist Ausdruck ihrer Leidenschaft für den Wettbewerb, und ich kann es kaum erwarten, sie gegen eine neue Generation von Spitzenspielerinnen antreten zu sehen», sagte die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo.

319 Wochen die Nummer eins

Nach dpa-Informationen plant Williams auch in der Folgewoche, in Berlin aufzuschlagen. Beide Turniere dienen als Vorbereitung auf den Rasenklassiker von Wimbledon Ende Juni. Der Zeitpunkt ihres Comebacks legt nahe, dass die frühere Weltranglistenerste auch beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison aufschlägt, wo sie siebenmal im Einzel triumphierte.

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