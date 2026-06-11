Die Schweiz produziert zu viel Solarstrom. RY3T macht ihn vor Ort zu Geld

Wil – Der neue RY3T NOVA verwertet überschüssigen PV-Strom direkt im Einfamilienhaus und wandelt ihn vollautomatisch in vergütete Rechenleistung um. Während die Einspeisevergütungen in der Schweiz weiter sinken und bei grösseren Anlagen künftig an den Marktpreis gekoppelt werden, können Eigenheimbesitzer ihren Strom so wirtschaftlich vor Ort nutzen, statt ihn zu sinkenden Tarifen einzuspeisen. Der Vorverkauf startete diese Woche.

An sonnigen Tagen produzieren viele Photovoltaikanlagen mehr Strom, als ein Haushalt direkt verbrauchen kann. Der Überschuss wird ins Netz eingespeist, oft zu Tarifen, die in den letzten Jahren stark unter Druck geraten sind. Gleichzeitig drosseln Netzbetreiber immer häufiger PV-Anlagen, wenn das Netz lokal an seine Grenzen kommt. Gerade der sauber erzeugte Strom bringt damit immer weniger Ertrag oder kann teilweise gar nicht mehr eingespeist werden.

Die RY3T AG bringt nun eine Lösung auf den Markt, die den Überschuss dort verwertet, wo er entsteht: im eigenen Haus. Der neue RY3T NOVA nutzt überschüssigen Solarstrom automatisch für marktfähige Rechenprozesse und wandelt ihn so in einen zusätzlichen Ertrag für Eigentümer um.

Das Problem: viel Solarstrom, sinkender Ertrag

Heute liegt die gesetzliche Mindestvergütung für eingespeisten Solarstrom in der Schweiz bei rund 6 Rappen pro Kilowattstunde, mit weiter sinkender Tendenz. Ab 2027 werden die Einspeisevergütungen für grössere PV-Anlagen zudem an den aktuellen Marktpreis gekoppelt. In Stunden mit viel Solarproduktion kann dieser gegen null oder sogar ins Negative fallen. Dann bringt eingespeister Strom zeitweise nichts mehr ein oder kostet sogar Geld.

Für Haushalte wird es dadurch immer wichtiger, den Eigenverbrauch zu erhöhen. Genau hier setzt RY3T an: Statt Solarstrom zu tiefen oder negativen Tarifen abzugeben oder ungenutzt zu verlieren, wird er lokal verwertet und in einen messbaren Ertrag umgewandelt.

Die Lösung: vollautomatische PV-Überschussverwertung

Der RY3T NOVA nimmt überschüssigen Solarstrom genau dann auf, wenn er anfällt, und nutzt ihn vor Ort für Rechenleistung, die digital verwertet wird. Aktuell wird diese Rechenleistung für Bitcoin-Mining eingesetzt. RY3T arbeitet daran, künftig auch Rechenleistung für künstliche Intelligenz zu unterstützen; bestehende Geräte lassen sich dafür nachträglich umrüsten. Der Prozess läuft vollständig automatisiert, Kunden müssen nichts selbst managen.

Zur Installation wird der NOVA eingesteckt, per Kabel oder WLAN verbunden und über bestehende Schnittstellen wie Solar Manager, Loxone oder Home Assistant eingebunden. Sobald überschüssige Sonnenenergie verfügbar ist, startet das Gerät automatisch. Sinkt der Überschuss, reduziert es seine Leistung oder schaltet sich ab.

Modular, mobil und einfach im Betrieb

Eine NOVA-Einheit verwertet bis zu 3 kW elektrische Leistung, lässt sich in 1-kW-Schritten ansteuern und mit bis zu drei Einheiten auf 9 kW erweitern. Das Gerät steht auf Rollen und kann flexibel platziert werden, etwa in der Garage, im Technikraum oder in der Waschküche. Die Abwärme lässt sich mehrfach nutzen: zum Trocknen von Wäsche, zur effizienteren Unterstützung einer Wärmepumpe oder zum Aufwärmen eines Raums. Dank der Mobilität kann sie bei Bedarf auch nach draussen abgegeben werden.

RY3T rechnet je nach Marktlage mit einer Vergütung von rund 4 bis 12 Rappen pro Kilowattstunde1. Damit liegt der Ertrag meist über der heutigen gesetzlichen Mindestvergütung und wird unabhängig von der jeweiligen Einspeisevergütung erzielt. Die Auszahlung erfolgt wahlweise in Schweizer Franken, Euro oder Bitcoin.

„Wir wollen, dass Eigenheimbesitzer mehr aus ihrem Solarstrom machen, statt ihn zu tiefen oder bald sogar negativen Tarifen abzugeben oder durch Drosselung zu verlieren. Der RY3T NOVA verwertet überschüssige Energie direkt vor Ort: einfach, automatisch und unabhängig von der jeweiligen Einspeisevergütung.“ Christian Naef, CEO & Co-Founder der RY3T AG

Verfügbarkeit und Preise

Der RY3T NOVA kann ab sofort vorbestellt werden. Zum Start gilt für die ersten 100 Geräte ein Frühbucherpreis von CHF 1’499.- statt regulär CHF 1’699.- beziehungsweise EUR 1’811.- statt regulär EUR 1’999.-, jeweils inkl. MwSt.

Eine Vorbestellung ist mit einer Anzahlung von CHF 500.- beziehungsweise EUR 500.- möglich. Die Anzahlung wird vollständig an den Kaufpreis angerechnet. Die Auslieferung ist ab August 2026 geplant und erfolgt nach Reihenfolge der Vorbestellungen. (RY3T/mc/hfu)