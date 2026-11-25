Zürich – Am Devisenmarkt zeigt der US-Dollar am Mittwoch tendenziell wieder nach oben. Insgesamt verteidigt der Greenback damit einen grossen Teil seiner Gewinne im Zuge der Aktienmarktrally vom Wochenbeginn.

Entsprechend notiert das Dollar/Franken-Paar mit 0,8367 etwas höher als am Vorabend (0,8352). Der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Das Euro/Dollar-Paar geht am frühen Morgen zu 1,0937 um nach 1,0966 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9151 mehr oder weniger auf der Stelle.

Im Blick stehen zahlreiche US-Konjunkturdaten, die durch den Feiertag Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten – das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Laut Helaba sind aber auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter interessant, denn sie gäben nicht nur Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, sondern auch über die Kauflaune bei den Konsumenten. Am Abend rückt noch das Fed Beige Book in den Fokus. (awp/mc/ps)