Devisen: Dollar/Franken-Paar hält sich in ruhigem Handel über 0,85

Zürich – Der Devisenmarkt präsentiert sich zum Wochenstart wenig bewegt. Wie es in einem Kommentar heisst, scheine die Zinssenkung des Fed vergangenen Mittwoch die Ängste des Marktes vor einer US-Rezession beruhigt zu haben. Die Experten von Goldman Sachs erwarten daher eine leichte Erholung des US-Dollars in den nächsten Monaten.

Am Montagmorgen kostet der US-Dollar im frühen Handel 0,8506 und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Auch das Euro/Franken-Paar zeigt sich aktuell mit einem Kurs von 0,9498 wenig bewegt. Sein bisheriges Tageshoch hat der Euro kurz zuvor bei 0,9508 Franken gesetzt, was gleichzeitig der höchste Stand seit etwa einem Monat ist.

Derweil hat sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar seit Freitagabend ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1165 zeigt.

Im Wochenverlauf stehen einerseits verschiedene Konjunkturdaten auf der Agenda, die für Bewegung sorgen könnten, wie etwa die Einkaufsmanagerindizes (PMI) in der Eurozone. Für den Franken dürfte dann vor allem die Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank am Donnerstag einen wichtigen Einflussfaktor darstellen. (awp/mc/pg)