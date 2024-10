Devisen: Dollar/Franken-Paar weiter in enger Spanne um 85 Rappen

Zürich – Der Handel an den Devisenmärkten verläuft am Donnerstagmorgen zunächst in ruhigen Bahnen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9374 mehr oder weniger auf der Stelle.

Auch das Dollar/Franken-Währungspaar bewegt sich kaum von der Stelle. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8500. Der Euro wiederum kostet mit zuletzt 1,1027 US-Dollar in etwa so viel wie am Mittwochabend.

Investoren warten auf den nächsten Datensatz zum US-Arbeitsmarkt. Im Handelsverlauf steht die wöchentliche Statistik an, bevor dann zum morgigen Wochenschluss der monatliche Job-Report publiziert wird. Die bisherigen Arbeitsmarktdaten an den vorangegangenen beiden Handelstagen sind jeweils stärker als erwartet ausgefallen. Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank.

Gleichzeitig rechnen die Märkte mittlerweile fest mit einer weiteren Leitzinssenkung im Oktober durch die EZB. Neben den jüngsten Inflationsdaten deuten die jüngsten Signale von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde in diese Richtung. (awp/mc/pg)