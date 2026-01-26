Devisen: Dollar gibt über das Wochenende deutlich nach

Zürich – Der US-Dollar sinkt und sinkt im Wert. Zum Start in die neue Woche ist der «Greenback» mit zuletzt 0,7775 Franken weiter gesunken. Er war bereits in der Nacht auf Samstag unter die Marke von 78 Rappen gefallen.

Der Euro hat zum Dollar ebenfalls angezogen und kostet aktuell 1,1859 US-Dollar. Zum Franken hat die Gemeinschaftswährung auch nachgegeben und notiert aktuell bei 0,9220. Der Franken bleibt also der «sichere Hafen» par expellence.

Die US-Währung leidet zunehmend unter der unberechenbaren Politik der Regierung von Donald Trump, sagten Marktbeobachter. Auch nach der Beruhigung rund um die «Grönland-Story» erholte sich der US-Dollar nur kurzfristig. Zu hoch seien die Zweifel, ob und wie lange die geopolitische Entspannung andauert. (awp/mc/ps)