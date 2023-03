Devisen: Dollar gibt zu Euro und Franken leicht nach

Frankfurt – Der Euro hat am Freitag im frühen Handel zum Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0648 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Dollar nachgegeben auf 0,9262 Franken. Am Vorabend kostete der Greenback noch 0,9291 Franken. Derweil hat sich der Wert des Euro nur geringfügig verändert. Mit 0,9862 Franken wird die Gemeinschaftswährung zum Franken praktisch zum gleichen Preis gehandelt wie schon am Donnerstagabend (0,9865).

Zum Ausklang einer sehr turbulenten Handelswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden Inflationsdaten erwartet, in den USA werden Produktionsdaten aus der Industrie und eine Umfrage zur Verbraucherstimmung veröffentlicht.

Der Euro hat eine wilde Woche hinter sich. Für hektisches Auf und Ab sorgten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa. Stark belastet wurde die Gemeinschaftswährung zur Wochenmitte, als neue Probleme der Schweizer Grossbank Credit Suisse bekannt wurden und Sorgen um die europäischen Geldhäuser aufkamen. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt und der Euro von seinem Einbruch moderat erholt. (awp/mc/pg)