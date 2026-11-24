Zürich – Der Dollar hält am Dienstagmorgen seine Gewinne vom Wochenauftakt weitgehend. Die kräftige Erholung der US-Aktienmärkte vom Montag hatte auch der amerikanischen Währung Auftrieb verliehen. In der Nacht auf Dienstag blieben die Kursbewegungen dagegen gering.

Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8415 Franken und damit praktisch gleich viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Euro gibt er mit einem Kurs von 1,0910 nach 1,0904 geringfügig nach. Das Euro/Franken-Paar notiert mit 0,9182 nach 0,9176 ebenfalls nur wenig verändert, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Stand vom Montagmorgen.

Auslöser der Aktienrally war die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipherstellers Nvidia. Der technologielastige Nasdaq sprang um 6,5 Prozent nach oben, während der Dollar gegenüber allen wichtigen Währungen zulegte. Als mögliche Erklärung für die Dollarstärke nennt die Commerzbank Kapitalzuflüsse aus dem Ausland. So könnten Käufe von US-Aktien die Nachfrage nach dem Greenback erhöht haben, heisst es in einem Kommentar.

Den Euro belasteten am Montag zudem die schwächer als erwartet ausgefallenen französischen Einkaufsmanagerindizes für November. Neue Impulse könnte am Vormittag der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex liefern. Am Nachmittag folgen die ADP-Beschäftigungsdaten aus den USA sowie um sowie zum US-Konsumentenvertrauen. (awp/mc/ps)