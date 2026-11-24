Ein Schachspiel auf höchstem Niveau kann schon mal einige Stunden dauern. Er liebe das, sagt Weltmeister Dommaraju Gukesh. Und erklärt, was hinter seiner auffälligen Angewohnheit am Brett steckt.

Der indische Schach-Weltmeister Dommaraju Gukesh, 20, schliesst während seiner stundenlangen Spiele gern minutenlang die Augen. In einem Interview hat er seine auffällige Angewohnheit nun mit viel Augenzwinkern erklärt.

«Na ja, es gibt nicht viel zu sehen während so eines WM-Matches», sagte Gukesh der «Süddeutschen Zeitung» – und scherzte: «Es gibt keine weiteren Partien im Saal wie bei anderen Turnieren, sondern nur dieses eine Brett. Und wie lange kann man das schon anstarren?»

Gukesh betonte in dem Interview, dass er die stundenlangen Spiele liebe. «Mir gefällt die Idee, dass es zwei Menschen gibt, oder besser gesagt zwei Teams, die irgendwie versuchen, den anderen auszutricksen«, sagte Gukesh. »Das Mind Game hinter den Kulissen finde ich faszinierend. Ein Teil davon zu sein, ist einfach wundervoll.»

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