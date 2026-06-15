Devisen: Dollar kommt etwas zurück

Zürich – Das Rahmenabkommen im Nahostkrieg zwischen den USA und dem Iran lässt Anleger aller Assetklassen am Montag aufatmen – auch am Devisenmarkt. So fällt der US-Dollar etwas zurück.

Mit Kursen von aktuell 0,7928 Franken kostet der Greenback knapp einen halben Rappen weniger als noch am Freitag im späten Handel. Auch das Euro/Dollar-Paar ist seit Freitagabend gestiegen und notiert nun bei 1,1619 nach 1,1574 am Freitag. Das Euro/Franken-Paar hat sich seit Freitag dagegen kaum bewegt, wie der aktuelle Stand von 0,9212 zeigt.

Wie die Commerzbank in einem aktuellen Devisenkommentar schreibt, hat der US-Dollar bislang allerdings nur moderat auf die Ankündigung des Rahmenabkommens abgewertet. Selbst auf dem aktuellen Niveau liege das Euro/Dollar-Paar noch immer deutlich unter Vorkriegs-Stand. Die Experten machen dafür zwei mögliche Gründe aus: So seien einerseits die Implikationen des Deals noch nicht klar. Zudem sei die Reaktion der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch unsicher. (awp/mc/ps)