Devisen: Dollar legt etwas zu

Zürich – Der US-Dollar steht zum Handelsbeginn in Europa etwas höher als an Auffahrt. So hat sich das Währungspaar EUR/USD auf 1,1646 abgeschwächt, von 1,1698 am gestrigen Nachmittag. Zum Franken hat der US-Dollar auf 0,7857 von 0,7820 angezogen.

Das Euro/Franken-Paar zeigt sich gleichzeitig bei Kursen von 0,9150 kaum verändert.

Die zu Ende gehende Woche habe erneut keine spürbaren Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gebracht, heisst es in einer Markteinschätzung der Commerzbank. Nachdem der US-Präsident einen neuen Vorschlag aus dem Iran als «Müll» bezeichnet habe, stünden die Zeichen im Gegenteil eher wieder auf Eskalation. Die Bank verweist dabei gleichzeitig auf den wieder auf höherem Niveau als zuletzt notierenden Ölpreis. Darunter leide der Euro, wogegen der Dollar eher profitiere. (awp/mc/ps)