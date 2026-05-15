Leichte Entspannung der Benzinpreise in der Schweiz

Zürich – Treibstoff ist in der Schweiz laut Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) wieder eine Spur billiger geworden. Vor allem für Diesel müssen Konsumenten im Vergleich zu Ende April etwas weniger tief in die Taschen greifen. Tanken bleibt aber insgesamt teuer.

Zur Wochenmitte meldete der TCS Durchschnittspreise für einen Liter Bleifrei 95 von 1,89 Franken, für Bleifrei 98 von 2,00 Franken und für Diesel von 2,14 Franken. Damit haben sich die Preise für Benzin nach ihren jüngsten Höchstwerten um jeweils einen Rappen verbilligt.

Der Durchschnittspreis für einen Liter Diesel hat sich seit der letzten Meldung des TCS um 3 Rappen ermässigt. Vor dem Beginn der verkehrsreichen Osterfeiertage hatte der Dieselpreis mit 2,24 Franken je Liter den höchsten Preis seit Ausbruch des Iran-Kriegs erreicht.

Ende Februar – also vor Beginn des Konflikts – lagen die Preise laut TCS noch bei 1,67 Franken für Bleifrei 95, bei 1,78 Franken für Bleifrei 98 und 1,79 Franken für Diesel. Damit kostet Benzin mittlerweile rund 13 Prozent mehr, Diesel gut 20 Prozent mehr. Den stärkeren Anstieg beim Diesel erklärt die Mobilitätsorganisation mit einer höheren Nachfrage in der Industrie.

Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag am Freitagmorgen bei knapp 108 Dollar, das sind rund 10 Dollar weniger als Ende April. Im Zuge des Konflikts im Nahen Osten und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von etwa 70 Dollar zeitweise auf bis zu 126 Dollar verteuert.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. (awp/mc/ps)