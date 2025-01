Devisen: Dollar macht zu Euro und Franken Boden gut

Zürich – Der US-Dollar hat über Nacht auf Donnerstag am Vortag verlorenes Terrain teilweise wieder aufgeholt. Am Mittwoch hatten unerwartet gute Inflationsdaten den Greenback zeitweise belastet und nun die Verluste aber mehrheitlich wieder abgeschüttelt. Aktuell kostet ein Euro 1,0286 Dollar. Das ist etwas weniger als am Vorabend mit 1,0292.

Derweil wird das Dollar/Franken-Paar kaum verändert zu 0,9127 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar kostet dagegen mit 0,9387 minimal weniger als am Vorabend mit 0,9395.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb im Dezember zwar wie erwartet verstärkt. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel fiel aber überraschend niedriger als erwartet aus. Damit würden Hoffnungen am Leben gehalten, dass die US-Notenbank Fed im Laufe des Jahres zumindest moderat die Zinsen senkt, sagten Experten.

Jüngst hatten starke Daten vom US-Arbeitsmarkt und die hartnäckig hohe Inflation in den USA die Spekulation auf sinkende Zinsen gedämpft. Die Folge waren Kursgewinne beim Dollar. (awp/mc/ps)