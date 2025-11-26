Devisen: Dollar mit Zinshoffnung etwas leichter

Zürich – Am Devisenmarkt zeigen sich erste Auswirkungen der gestiegenen Zinssenkungshoffnungen in den USA. In der Nacht auf Mittwoch hat der Dollar entsprechend leicht nachgegeben.

Gemäss dem FedWatch-Tool von CME rechnen 85% der Marktteilnehmer mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Im Tagesverlauf stehen dann weitere Konjunkturdaten auf der Agenda, unter anderem die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und am Abend mit dem «Beige Book» der Konjunkturbericht des Fed.

Der US-Dollar schwächte sich mit Kursen von zuletzt 0,8043 Franken leicht ab. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1595 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1584. Hier sind laut Händlern wichtige technische Widerstände überwunden worden.

Zum Franken wurde die Gemeinschaftswährung am Morgen bei 0,9326 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. (awp/mc/ps)