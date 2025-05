Devisen: Dollar verteidigt Gewinne vom Vortag nach Handelsabkommen

Zürich – Der US-Dollar notiert am Freitagmorgen wenig verändert gegenüber Euro und Schweizer Franken. Damit kann der «Greenback» seine am Vortag erzielten Gewinne halten, die er im Zuge der Zolleinigung der USA mit Grossbritannien erzielt hatte.

Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8318 nach 0,8314 am Vorabend gehandelt. Das ist klar höher als am Donnerstagnachmittag (0,8262). Die europäische Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,1221 Dollar nach 1,1224 am Abend bzw. 1,1296 am Nachmittag. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar seit dem Donnerstagmorgen kaum verändert und notiert aktuell mit 0,9335 Franken weiter um die Marke von 0,9330.

Für die USA ist das Abkommen mit den Briten die erste Vereinbarung mit einem wichtigen Handelspartner, seit US-Präsident Donald Trump Anfang April weitreichende Zölle verhängt hat. Er deutete an, dass noch viele weitere Vereinbarungen folgen könnten. Allerdings dürften die Verhandlungen der USA mit China oder der Europäischen Union wohl schwieriger werden, heisst es am Markt. (awp/mc/pg)