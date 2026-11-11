Devisen: Dollar weiter gefragt

Zürich – Am Devisenmarkt ist der Dollar nach den gestrigen Inflationsdaten auch am Mittwoch im frühen Handel weiter gefragt. Die Konsumentenpreise in den USA waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Das befeuert erneut die Erwartung steigender Zinsen und stützt entsprechend den Greenback.

So notiert der US-Dollar gegenüber dem Franken mit 0,8267 etwas höher als am Vorabend (0,8251). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls weiter abwärts bewegt, wie das Kursniveau von 1,1156 zeigt. Am Dienstagmorgen lag die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1227.

Zum Franken hat der Euro hat in der Nacht derweil etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9223 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9212 Franken gehandelt.

Aktuell erwartet der Markt gemäss dem CME Fedwatch Tool eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent an der Dezembersitzung. Zudem halten mittlerweile sogar die verbliebenen 13 Prozent einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich. Vor einer Woche waren noch 77 Prozent der Marktteilnehmer von einem kleinen Zinsschritt ausgegangen und niemand von einem grossen.

Da hingegen von der EZB zuletzt mildere Töne kamen, hätten sich die Zinserwartungen zugunsten des Dollars entwickelt, so die Helaba. Der US-Renditevorteil sei deutlich angewachsen. (awp/mc/ps)