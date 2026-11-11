Schweiz gerät laut IMD bei KI und Digitalisierung ins Hintertreffen

Zürich – Die Schweiz ist einer Studie zufolge in Sachen Digitalisierung nicht mehr top. Hinter dem Spitzenreiter USA und Ländern wie Singapur, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Finnland landete die Eidgenossenschaft im neuesten Digital- und KI-Ranking des Lausanner Wirtschaftsinstituts IMD nur noch auf Platz neun.

Das Ranking ist eine Weiterentwicklung des «World Digital Competitiveness Ranking» von IMD. In dieser Rangliste erreichte die Schweiz in den letzten Jahren regelmässig Podestplätze oder stand sogar zuoberst auf der Liste.

Der Grund dafür, dass die Eidgenossenschaft ins Hintertreffen gerät, sei der Fakt, «dass die Schweiz bei den neu hinzugefügten Faktoren rund um KI schwächer abschliesst als andere», heisst es in dem am Mittwoch publizierten Bericht. Dies sei vor allem bei den Investitionen in KI der Fall.

Die USA führten momentan die Rangliste in Bezug auf KI an, so das Communiqué weiter. Das Land sei vor allem dank der Stärke des technologischen Ökosystems von Investition, Innovation und Forschung sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die Nummer eins im «IMD World Digital and AI Ranking» – noch vor Singapur und den Niederlanden.

Der grosse US-Konkurrent China hat es laut der Rangliste nur auf Platz sieben geschafft. Beim Faktor Effizienz sei China aber Weltführer und stehe auch bei Technologie und Infrastruktur weit oben. Allerdings fehle es an «Digital Governance», also einer transparenten Regulierung für Nutzer und Bürger.

Die Top Ten werden komplettiert von Dänemark, Kanada, Schweden, Finnland und Südkorea. (awp/mc/ps)