Devisen: Dollar zieht über Festtage etwas an

Zürich – Der US-Dollar hat über die Weihnachtspause gegenüber Euro und Schweizer Franken leicht angezogen. Händler verweisen auf die geopolitische Entwicklung mit dem ungelösten Ukrainekrieg oder dem neuerlichen Säbelrasseln Chinas vor Taiwan. Dies unterstütze die US-Devise tendenziell.

Aktuell kostet das Dollar/Franken-Paar mit 0,7896 etwas mehr als am vergangenen Freitag mit 0,7879 oder auch an Heiligabend mit 0,7884. Derweil hat sich der Euro auf 1,1763 Dollar von 1,1792 am Freitag bzw. 1,1780 am Mittwochabend abgeschwächt. Das Euro/Franken-Paar tritt dagegen bei Kursen von 0,9288 mehr oder weniger auf der Stelle. (awp/mc/ps)