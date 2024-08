Devisen: Dollar zum Franken vor Powell-Rede wenig verändert

Zürich – Am Devisenmarkt halten sich am Freitag im frühen Geschäft die Kursausschläge in Grenzen. Die Marktteilnehmer halten sich vor der am Nachmittag erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zurück.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8515. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9477 mehr oder weniger auf der Stelle. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1128 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1110.

Auf dem Notenbanker-Treffen steht nun die Geldpolitik im Fokus. Anleger erhoffen sich Hinweise, ob und wie deutlich das Fed den Leitzins im September senken wird und ob mit weiteren Zinsschritten im Jahresverlauf zu rechnen ist.

Zuletzt hatten Wirtschaftssorgen in den USA die Erwartungen bezüglich Zinssenkungen geschürt. Diese haben zwar zuletzt wieder nachgelassen. Aber am Donnerstag hatten die Chefin des regionalen US-Notenbankbezirks Boston, Susan Collins, und ihr Kollege aus Philadelphia, Patrick Harker, betont, dass die Zeit reif sei für schrittweise Zinssenkungen. (awp/mc/pg)