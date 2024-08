Devisen: EUR/CHF wieder unter 0,95 Fr.

Zürich – Der Franken hat am Mittwochnachmittag leicht angezogen. So hat sich der Euro auf 0,9494 von 0,9507 am Mittag abgeschwächt und ist damit wie schon am Vormittag unter die Marke von 0,95 Fr. gefallen. Auch der US-Dollar hat sich auf 0,8537 von 0,8547 etwas verbilligt.

Zum US-Dollar hat sich die europäische Gemeinschaftswährung in dieser Zeit kaum bewegt, ein Euro kostet derzeit 1,1120 USD. Am Morgen im asiatischen Handel war der Euro noch auf 1,1133 US-Dollar angestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit Ende Dezember erreicht.

Der Euro befindet sich bereits seit einigen Wochen im Aufwind. Er profitiert von der Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Zu Beginn der Woche lieferten schwache Konjunkturdaten aus den USA weitere Argumente für eine Lockerung der Geldpolitik. Am Markt wird erwartet, dass die Fed im September mit Zinssenkungen beginnt. Wie stark und wie schnell aber die Zinsen gesenkt werden, ist unklar. (awp/mc/pg)