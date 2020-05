Devisen: Euro stabilisiert sich über 1,09 US-Dollar – Franken gesucht

Frankfurt am Main – Der Euro hat am Mittwoch seine Kursgewinne der vergangenen Tag gegenüber dem US-Dollar ausgebaut und sich deutlich über 1,09 US-Dollar etabliert. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Mittag mit 1,0953 US-Dollar gehandelt.

Dagegen hat der Franken gegenüber dem Euro und US-Dollar auch wieder zugelegt. So notiert das Euro/Franken-Paar wieder unter der 1,06er Marke bei zuletzt 1,0582 Franken. Der US-Dollar ist auf 0,9658 Franken zurückgekommen.

Der Euro profitierte zuletzt von dem von Frankreich und Deutschland am Montag vorgelegten Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise. Die darin vorgeschlagenen 500 Milliarden Euro sollen von der EU-Kommission als Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen und über den EU-Haushalt als Zuwendungen verteilt werden.

Laut Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann sei es zwar wahrscheinlich, dass der Plan noch verwässert werde. Mit Deutschland sei aber ein wichtiger Akteur ins Lager derer gewechselt, die nicht mehr nur der EZB den schwarzen Peter zuschieben wollten.

Die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone bewegten den Markt kaum. Die Jahresinflationsrate ist laut einer zweiten Schätzung im April noch etwas stärker gefallen als zunächst ermittelt.

Die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgten für wenig Bewegung am Devisenmarkt. Man sei bereit, alle Instrumente zur Bekämpfung der Corona-Krise einzusetzen. Zugleich unterstrich der Fed-Chef während einer Anhörung vor einem Kongressausschuss am Dienstag, dass der Einsatz der Notenbank nur Teil einer breiten Unterstützung durch öffentliche Institutionen sei. Damit dürfte Powell auch auf sein Plädoyer für zusätzliche Finanzhilfen seitens des Staates angespielt haben. Die US-Notenbank wird am Abend ihr Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung veröffentlichen. (awp/mc/pg)