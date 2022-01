Devisen: Euro bleibt auf Erholungskurs

Frankfurt – Der Euro hat sich etwas weiter von seiner Schwäche zum Dollar im späten Vortagesgeschäft erholt. Am Dienstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1343 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend (1,1323).

Zum Franken notiert der Euro derweil mit 1,0504 Franken weiter oberhalb der 1,05er Marke, die er am Vorabend erstmals seit Ende November wieder überschritten hatte. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9260 Franken und damit annähernd so viel wie am Vorabend.

Im Handelsverlauf rücken Daten zur spanischen Industrieproduktion im November in den Fokus. Diese dürfte Experten zufolge nach dem Rückgang im Oktober wieder zugelegt haben. (awp/mc/ps)