Devisen: Euro gibt nach – Dollar und Franken legen zu

Frankfurt – Der Euro ist am Mittwoch angesichts eines unsicheren Wahlausgangs in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten. Der US-Dollar profitierte hingegen.

Am Morgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1657 Dollar und damit deutlich weniger als noch in der Nacht. Zeitweise war der Euro noch stärker gefallen. Auch zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung bei Kursen um 1,0666 Franken nahe dem bisherigen tagestief von 1,0659 Franken.

Derweil zeigt sich der US-Dollar auch zum Franken behauptet. Zuletzt kostete er 0,9150 Franken und damit mehr als noch am Dienstagabend. Am Markt wird der festere Dollar mit dem sich abzeichnenden unsicheren Wahlausgang erklärt.

So scheint der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA denkbar knapp zu sein. Die an den Finanzmärkten zuletzt gespielte „blaue Welle“, also ein klarer Sieg des Demokraten Joe Biden, ist nach bisher bekannten Ergebnissen ausgeblieben. (awp/mc/ps)