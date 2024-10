Devisen: Euro/Dollar-Paar wieder unter 1,08er Marke

Zürich – Nachdem sich der Euro in der zweiten Hälfte der Vorwoche etwas erholt hatte, ist er zum Wochenstart erneut unter die Marke von 1,08 US-Dollar gefallen. Aktuell geht er zu 1,0791 Dollar um.

Gleichzeitig hat sich der Franken sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar etwas abgeschwächt. So notiert das Euro/Franken-Paar am Montagmorgen bei 0,9377, nachdem es am Freitagabend noch zu 0,9358 gehandelt worden war. Auch der US-Dollar hat mit 0,8688 Franken Boden gut gemacht (Freitagabend: 0,8663).

In einem aktuellen Devisenkommentar der Commerzbank wird der wieder erstarkende US-Dollar mit den jüngsten Umfragen zur US-Präsidentschaftswahl erklärt. Diese hätten einen Sieg Donald Trumps nahegelegt. Und derzeit werte der Markt eine Rückkehr Trumps ins Weisse Haus kommende Woche als Dollar-positiv.

Während zum Wochenstart keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, sind die restlichen Tage der Woche umso spannender. Neben BIP-Schätzungen für die USA und den Euroraum erwarten Marktteilnehmer Inflationsdaten sowie zum Wochenschluss die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten. (awp/mc/pg)