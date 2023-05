Devisen: Euro fällt auf 2-Monats-Tief – EUR/CHF knapp über 0,97er Marke

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0740 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor zwei Monaten.

Das Euro/Franken-Paar schrammt weiterhin knapp oberhalb der 0,97er Marke entlang, wie der aktuelle Stand von 0,9732 zeigt. Das bisherige Tagestief lag bei 0,9719. Der US-Dollar verteidigt seine jüngsten Gewinne gegenüber dem Franken und notiert mit aktuell 0,9061 nur knapp unter den 0,9068 Franken vom Vortag – dem höchsten Stand seit mehr als einem Monat.

Der Schuldenstreit in den USA ruft jetzt auch die Ratingagenturen auf den Plan. Fitch, einer der drei grossen Bonitätsprüfer, nimmt die Top-Bewertung der Vereinigten Staaten unter verschärfte Beobachtung und droht damit eine Herabstufung an. Der US-Dollar wurde bisher jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank sieht eher längerfristige Risiken für die Weltreservewährung Dollar.

In den USA stehen im Tagesverlauf einige Konjunkturdaten von Interesse auf dem Programm. Veröffentlicht werden Wachstumsdaten zum ersten Quartal und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt werden ebenfalls erwartet. (awp/mc/ps)