Devisen: Euro fällt nach Fed-Entscheid

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1214 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa zwei Monaten. Aktuell notiert er bei 1,1221 wieder etwas darüber.

Auch zum Franken zieht der US-Dollar merklich an – er befindet sich seit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend auf breiter Front im Aufwind. Zum Franken notiert er aktuell bei 0,9248 und hält damit die Gewinne vom späten Vorabend. Der Euro kostet aktuell 1,0377 Franken, nachdem er am Vorabend kurzzeitig noch über die Marke von 1,04 geklettert war.

Zwar liess die US-Zentralbank ihren Leitzins vorerst stabil an der Nulllinie. Sie gab aber klare Signale für eine baldige Anhebung ihres Leitzinses. Nach Worten von Notenbankchef Jerome Powell könnte es schon auf der nächsten Sitzung im März soweit sein. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt sieben Prozent.

Besondere Aufmerksamkeit riefen Äusserungen Powells hervor, die an den Märkten als Hinweis auf eine rasche Zinsstraffung gedeutet wurden. So erklärte Powell, dass die Ausgangssituation heute anders sei als bei der letzten, eher vorsichtigen Zinswende des Fed ab dem Jahr 2015. Eine Frage, ob das Fed auf jeder der planmässig noch sieben Zinssitzungen in diesem Jahr ihren Leitzins anheben könnte, liess er offen. Allerdings sagte Powell auch, dass das Straffungstempo nicht vorbestimmt sei und von der konjunkturellen Entwicklung abhänge. (awp/mc/ps)